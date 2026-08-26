El Atlético puede colocar a Thomas Lemar en Turquía

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 20:54h.

El jugador francés tiene el interés del Konyaspor, penúltimo en Turquía

Los dos jugadores que están obligados a salir del Atlético de Madrid: no tienen sitio

Compartir







La operación salida en el Atlético de Madrid tiene en Thomas Lemar a uno de los señalados por la dirección deportiva y por el propio Diego Simeone, y el compás de espera tiene ahora un invitado inesperado. Las últimas informaciones dejan entrever el interés del Konyaspor por hacerse con los servicios del jugador francés en los últimos días del mercado de fichajes con el beneficio que le puede suponer al conjunto rojiblanco deshacerse de su ficha.

Thomas Lemar se ha quedado a planetas de distancia del rendimiento esperado cuando pagó unos 70 millones (por el 70% de sus derechos) al Mónaco, y ahora su salida es una operación necesaria para liberar espacio de cara a los últimos movimientos. En plena vorágine con el caso de Julián Álvarez, la llamada desde Turquía puede ser una solución según la información del prestigioso periodista otomano Yagiz Sabuncuoglu, que ha desvelado el interés para ejecutar un traspaso.

Sin cifras ni estimaciones actuales, la obviedad presenta al Konyaspor como un club con necesidades obvias después de empezar la Super Lig en penúltima posición con dos derrotas iniciales en las primeras jornadas. Si le preguntan al aficionado rojiblanco puede responder con el mismo desahogo si Lemar deja de vestir la camiseta del club colchonero porque hasta ahora no ha demostrado más que decepción, lesiones y una cesión sin repercusiones en el Girona.

Lemar tiene contrato hasta 2027 después de prolongar su vínculo con el Atlético de Madrid en 2022 para diferir su contrato y adaptarlo a las necesidades del club. A día de hoy se le recuerda por su sonada actuación en la conquista del título de LALIGA en 2021, pero a partir de ahí fue poco más que intrascendente. Actualmente está implicado y activo, ya que el último día de descanso de la plantilla estuvo presente en el entrenamiento como otros que están en la rampa de salida como Obed Vargas y Juan Musso.