Están inscritos y tienen dorsal del primer equipo, pero no entran en los planes del club

La prioridad de Nico González, distinta al plan del Atlético: dos posturas y una nueva oferta

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El Atlético de Madrid aún tiene muchos frentes abiertos en este tramo final de mercado de fichajes. Demasiados quizás. Más allá del 'caso Julián Álvarez', se espera alguna llegada más en ataque y, sobre todo, un mínimo de dos salidas. De hecho, hay dos futbolistas que están señalados para hacer las maletas en las próximas semanas y que están llamados a cambiar de equipo, pues no entran en los planes de Diego Pablo Simeone.

Dos jugadores del Atlético de Madrid, señalados para salir

El primer nombre propio es el de Thomas Lemar. El francés jugó el pasado curso en calidad de cedido en el Girona, donde dejó buenas sensaciones después de enlazar un cúmulo de lesiones que le impidieron tener un buen rendimiento con la camiseta colchonera. Ahora ha regresado al Metropolitano y lleva toda la pretemporada a las órdenes de Simeone, pero lo cierto es que resulta difícil pensar que pueda tener un hueco en el equipo rojiblanco. Necesita minutos, necesita volver a sentirse futbolista e incluso se ha especulado con una posible rescisión de contrato. Lo que sí está más que claro es que se le busca una salida, pues aún tiene contrato hasta 2028.

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El segundo nombre propio es el de Carlos Martín. El canterano, rojiblanco de corazón, arrancó el pasado curso en el Atlético, pero se fue cedido al Rayo Vallecano en enero en busca de más minutos. No terminó de funcionar de la mejor manera en Vallecas y ahora está de vuelta a las órdenes de Simeone en una situación similar a la de Lemar: parece difícil que tenga minutos. Deberá salir, ya sea cedido o traspasado.

Otras posibles salidas del Atlético

Lemar y Carlos Martín son los dos principales candidatos a salir, pero no los únicos. Más allá de la posible marcha de Julián Álvarez, que cada vez parece más difícil, hay futbolistas como Obed Vargas, Rodrigo Mendoza o José María Giménez que, por unos motivos u otros, podrían hacer las maletas durante las dos últimas semanas de mercado. Los dos primeros, en caso de hacerlo, sería en calidad de cedidos en busca de minutos; en cuanto a Giménez, todo dependerá de la predisposición del jugador a poner fin a su etapa como colchonero.