Lucas Gatti 18 AGO 2026 - 21:38h.

“A Nico le encantaría volver al Atlético, pero el club..."

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A 12 días del cierre del mercado de fichajes, Nico González espera una llamada desde el Atlético de Madrid para su regreso al club y poder defender esos colores durante la temporada 2026/27. En los últimos días, el futbolista volvió a los entrenamientos con la Juventus tras su descanso luego de disputar el Mundial 2026 con Argentina. El extremo izquierdo volvió a trabajar junto a sus compañeros bajo las órdenes de Luciano Spalletti en el predio de Continassa mientras define su futuro.

El delantero pasó la temporada 2025/26 cedido a préstamo en el Atleti bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. El acuerdo incluía una opción de compra de 32 millones de euros, pero la cláusula no se activó por parte del equipo madrileño después de que el argentino no alcanzara el número requerido de participaciones en LaLiga.

Según pudo saber ElDesmarque, Nico González quiere volver al equipo colchonero y lo pone como prioridad, pero también tiene otras propuestas para elegir su futuro. “A él le encantaría volver al Atlético, pero el club tiene otras prioridades. No se descarta su regreso, pero ya no queda tanto tiempo”, le aseguran a este medio desde su entorno más cercano.

El futuro de Nico González y el plan del Atlético

El Atlético de Madrid tiene tiempo hasta el cierre del mercado de fichajes para negociar su compra. “Por ahora está todo parado. Las charlas existen porque quedó muy buena relación, pero nada más”, sostiene la misma fuente. Hoy, su vuelta parece lejana, pero no imposible, ya que el Atleti mantiene el interés en volver a contar con el argentino que disputó 37 partidos y marcó cinco goles en el equipo madrileño.

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Más allá de que para González la prioridad es regresar al Atlético, el internacional argentino analiza otras propuestas de equipos europeos para continuar con su carrera. El Besiktas de Turquía está interesado en él y mandó una propuesta por una cesión con opción de compra. El entrenador Vicente Italiano lo conoce muy bien, ya que lo tuvo durante tres años en la Fiorentina, pero no está fácil su salida de Turín. “El técnico lo tuvo en la Fiorentina, pero lo veo difícil”, cuentan desde su entorno. La Juventus tiene que analizar la oferta recibida del equipo turco.

El conjunto turco no es el único club que aparece con intenciones de llevarse a Nico González. En los últimos días, el Milan y el Atalanta también mostraron interés por el extremo argentino. Por ahora, el futuro de González estaría en la Juventus, donde tiene contrato hasta junio de 2029.