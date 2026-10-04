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Kylian Mbappé vuelve a encender a la afición del Real Madrid en sus 'vacaciones': "¿Quién es el malo?"

Kylian Mbappé vuelve a encender a la afición del Real Madrid en sus 'vacaciones'
Kylian Mbappé sonríe con su bicicleta. Instagram
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El madridismo sigue con Kylian Mbappé en el punto de mira después de los últimos gestos del jugador que no han gustado nada a la afición, disfrutando de unas 'vacaciones' ante la lesión sufrida con la selección francesa sin que, por ello, acuda a Valdebebas a recuperarse. Tras su cena con Ester Expósito en París, este domingo ha compartido un vídeo en sus redes sociales paseando en bicicleta con una canción y un posible mensaje en ella. "¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo?", reza el tema de Michel Fugain mientras el jugador del Real Madrid sonríe ante la cámara.

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