Kylian Mbappé vuelve a encender a la afición del Real Madrid en sus 'vacaciones'

Joaquín Anduro 04 OCT 2026 - 17:14h.

El francés se graba en bicicleta con una canción con posible mensaje

Mati Prats reivindica a Lamine Yamal con mensaje para Luis de la Fuente y dardo a Mbappé: "Tenemos que cuidar a nuestro Balón de Oro"

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El madridismo sigue con Kylian Mbappé en el punto de mira después de los últimos gestos del jugador que no han gustado nada a la afición, disfrutando de unas 'vacaciones' ante la lesión sufrida con la selección francesa sin que, por ello, acuda a Valdebebas a recuperarse. Tras su cena con Ester Expósito en París, este domingo ha compartido un vídeo en sus redes sociales paseando en bicicleta con una canción y un posible mensaje en ella. "¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo?", reza el tema de Michel Fugain mientras el jugador del Real Madrid sonríe ante la cámara.