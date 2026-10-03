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Mati Prats carga contra la conducta de Mbappé en el Real Madrid: "Es de tener un poco de jeta"
Rumores sobre una mala relación entre Mbappé y Dembélé sobrevuelan la selección de Francia: "Yo no me vendo"
Su conducta vuelve a ser el centro de las miradas
Kylian Mbappé vuelve a ser el centro de las miradas tras ser cazado de fiesta en París en medio de las dudas que genera su presencia en el Clásico debido a una nueva lesión. El francés es de nuevo el centro de las críticas y en esta ocasión ha sido Mati Prats, en ElDesmarque, quien ha cargado contra su actitud en el conjunto merengue.
El presentador asegura que no se trata de una actitud profesional y responsable acorde a lo que requiere jugar en el Real Madrid. En el vídeo superior puedes ver la crítica de Mati Prats contra Mbappé en ElDesmarque.