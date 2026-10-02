Fran Fuentes 02 OCT 2026 - 19:28h.

Las últimas declaraciones del delantero del PSG han causado revuelo en el país galo

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El Balón de Oro sigue generando una cantidad de ruido importante, incluso después de que se hayan terminado ya las votaciones. Lamine Yamal ha vuelto a conceder una entrevista explicando por qué se lo merece más que otros, y Kylian Mbappé, tras dejar la concentración de la selección por una supuesta lesión y viajar con su pareja, Ester Expósito, a París, ya hizo su ronda de declaraciones postulándose para el galardón. En las últimas horas se ha hecho viral un fragmento de Ousmane Dembélé, jugador del PSG y la selección de Francia, negándose a pedir el voto a los aficionados, y muchos le han comparado con los astros del FC Barcelona y el Real Madrid.

El clip pertenece a una entrevista concedida al diario L'Équipe, en la que le piden al jugador del PSG que diga los argumentos para que le voten: "Ah, no tengo ninguno. No, no tengo. Nunca he hecho eso. Yo nunca me vendo", responde, ante la sorpresa de quien le entrevista, que le pregunta si de verdad no se quiere vender: "No, nunca me vendo", insiste.

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Es entonces cuando le insiste: "¿Les decimos que no te voten?", pregunta el periodista: "No. Ellos son quienes deciden, pero yo no me vendo", afirma, con una sonrisa, negándose en rotundo a hacer campaña para el Balón de Oro. Estas palabras han sembrado la duda sobre si se trata de un palo velado al delantero del Real Madrid o si, por el contrario, simplemente se desmarcaba de ese tipo de conductas en general.

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Sobre su relación con Kylian Mbappé le preguntaron al propio Ousmane Dembélé en sala de prensa, en la previa del partido de Francia ante Italia, "No hay nada. No comento nada sobre esas historias. Son pequeñas guerrillas de las redes sociales. A los 29 años, no tengo tiempo para esas cosas. Kylian y yo hemos hablado y no hay ningún problema. Nos sentamos al lado en la mesa. Como he dicho, no comento nada de eso, son cosas de las redes sociales", explica.

Del mismo modo, cree que la selección de Francia es más potente con el delantero francés, ausente de la concentración por una lesión: "Kylian es un jugador importante para la selección, lo ha demostrado, y es el capitán. Cuando está, estamos contentos porque nos aporta un plus. Luego, sin él tenemos otros jugadores que son muy buenos y también juegan en los mejores jugadores. Es un equipo y todos somos importantes", sentencia.