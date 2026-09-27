José Mourinho examina a los cuatro 'beneficiados' del Real Madrid por la lesión de Mbappé

Joaquín Anduro 27 SEP 2026 - 20:06h.

Mbappé, lesionado con Francia sin fecha de vuelta con el Real Madrid

La séptima lesión de Mbappé en el Real Madrid enciende la alarma

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El Real Madrid confirmó este sábado la lesión de Kylian Mbappé, sufrida por el delantero en el partido de Francia ante Turquía con unos problemas físicos en la rodilla izquierda. El ariete de Bondy se perderá los partidos restantes de los 'bleus' durante este largo parón de selecciones y está por ver cuándo regresará a la acción con el club merengue, con cuatro futbolistas pendientes para reivindicarse ante José Mourinho.

Mucho se le ha criticado al 10 madridista lo que influye en el juego del equipo a la hora tanto de atacar como de defender y ahí Vinicius Jr. ha sido el principal perjudicado. El brasileño ha bajado sus prestaciones en las dos últimas temporadas sin que se haya visto esa conexión con Kylian con la que soñaba el madridismo y tendrá la oportunidad ahora de reivindicarse en solitario.

Sin Mbappé, Vini tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa ante un arranque de temporada en el que ha recibido incluso silbidos por parte de la afición del Real Madrid. Un nivel que se ha trasladado a Brasil, ya que también recibió críticas por su actuación en el amistoso de la Canarinha ante Australia.

Los jugadores que podrían ser titulares en ausencia de Mbappé en el Real Madrid

La baja del francés abre la puerta a tres futbolistas que tienen la oportunidad de pelear por un hueco en el once titular de José Mourinho, destacando la batalla entre Carlos Espí y Endrick por el puesto de 9. El valenciano ha destacado en sus primeros encuentros como madridista actuando como desatascador desde el banquillo al lograr los tantos del triunfo ante el Espanyol y el Elche y parte como favorito.

Situación completamente distinta a la de Endrick, que regresó tras una cesión triunfal en el Lyon y se ha encontrado con una lesión en pretemporada que ha complicado su entrada en el equipo. El ex del Palmeiras apenas ha jugado los minutos finales en el choque del Martínez Valero y, aunque no parta como titular, sí buscará aumentar esta cuota de participación como suplente.

El último nombre del Real Madrid que podría aumentar sus minutos con José Mourinho en ausencia de Kylian Mbappé es Yan Diomande, que podría partir desde la izquierda en caso de que el técnico portugués centre la posición de Vinicius. El marfileño va aumentando su confianza con el paso de los encuentros demostrando el desborde y capacidad de regate que le valieron su millonario fichaje y dispondrá ahora de más oportunidades para brillar.

El club merengue volverá tras el parón el próximo 10 de octubre recibiendo al Villarreal en el Santiago Bernabéu y, el miércoles 14, visitará a la Roma en el Olímpico en un choque en el que ya podría jugar Mbappé unos minutos. Después llegarán los envites frente al Sevilla y al RB Leipzig en Chamartín antes del Clásico en el Camp Nou del domingo 25 de octubre.