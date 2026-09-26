Javi Rayo 26 SEP 2026 - 17:24h.

Jugador y club sabrán el alcance exacto de la lesión a lo largo de este sábado

La séptima lesión de Mbappé en el Real Madrid enciende la alarma

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Kylian Mbappé hizo saltar todas las alarmas en la noche de este viernes después de tener que abandonar el partido de Francia ante Turquía por una lesión de rodilla. Nada más acabar el partido, el delantero del Real Madrid abandonó la concentración de la selección francesa y este sábado ha llegado a Madrid para conocer el alcance exacto de la lesión, aunque las primeras exploraciones no permiten ser para nada optimistas.

Pendientes de la rodilla de Mbappé

"Pues toca esperar un par de horas, a eso de las seis de la tarde se hará Kylian Mbappé aquí en Valdebebas una resonancia. En ese momento sabremos el alcance de la lesión. A esta hora lo que sí que podemos saber es que no son nada optimistas aquí en Valdebebas con la rodilla izquierda de Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque es la misma rodilla que ya le tuvo alejado la temporada pasada de hasta siete partidos y porque viene un mes muy cargado y muy completo para el Real Madrid tanto en Champions como en LALIGA, que va a terminar con ese Clásico frente al Barça el 25 de octubre. Anoche, nada más terminar el partido, hablaba el seleccionador francés, hablaba Zinedine Zidane, que no era tampoco para nada optimista", informa Sergio Horas desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

La lesión de Mbappé llega en un muy mal momento para un Real Madrid necesitado de puntos y con un calendario para nada fácil tras la vuelta del parón por selecciones: Real Madrid - Villarreal (LALIGA - 10 de octubre), Roma - Real Madrid (Champions - 14 de octubre), Real Madrid - Sevilla ( LALIGA - 18 de octubre), Real Madrid - Leipzig (Champions - 21 de octubre) y FC Barcelona - Real Madrid (LALIGA - 25 de octubre) Pero es que dependiendo de la gravedad, el delantero francés podría perderse incluso bastantes más partidos.