David Torres 26 SEP 2026 - 15:43h.

"Ver al Valencia CF así me da bronca, a Lim no le importa un carajo"

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ValenciaMario Kempes está estos días en Valencia a Valencia para protagonizar 'Dos días exclusivos con el Matador' y volvió a hablar claro sobre la situación que atraviesa el Valencia CF. Tras su paso por el Hard Rock Café de la mano de Football Idols, el campeón del mundo argentino se ha sentado con Álex Silvestre para El Chiringuito. Kempes tiene claro que el problema es Peter Lim, pero también aprieta a la plantilla. "Al presidente no le importa un carajo y es un problema que no se va a solucionar pronto", reflexiona antes de desear que no estrene el Nou Mestalla en Segunda División.

Tú que has ganado títulos con el Valencia CF y que has visto un Valencia grande, cuando ves a este Valencia peleando por no bajar, ¿qué sientes?

Bronca, pero nada se puede hacer. Yo creo que esto no es de hoy, sino que hace un tiempo que el Valencia no está bien. No se refuerza mucho el equipo. Ya la temporada pasada nos salvamos de milagro y esta temporada vamos por un mal camino. Y eso te hace pensar: ¿dónde están los problemas? Todos saben dónde están los problemas.

¿Peter Lim?

Sí, pero no se puede hacer nada porque no vive acá, no tiene el sentimiento que puede tener alguien en Valencia. Los presidentes que manda o que pone tampoco entienden mucho. Y eso es preocupante. ¿Hasta dónde quiere llegar? No sabemos. Y después está lo otro, que son los jugadores y los técnicos. Bueno, si puedo decir, está bien, la parte que maneja el club no está. Pero nosotros tenemos que hacer algo porque estamos defendiendo al Valencia.

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"El Vasco no tiene una varita mágica"

El argentino, después, ha analizado el cambio de entrenador y la llegada de Javier Aguirre en una entrevista con la televisión Autonómica À Punt.. Kempes confía en que el técnico mexicano sea capaz de enderezar el rumbo, aunque advierte de que no tiene una varita mágica y señala la unión del vestuario como una de las claves para reaccionar. ¿De su vuelta al club? Mejor ni hablarlo pues considera que está "vetado".

¿Cómo ves al Valencia CF?

Está pasando por una situación bastante incómoda. Ahora ha habido un cambio técnico, ya veremos si el Vasco de alguna manera puede enderezar al equipo. No me importaría que se juegue bien o mal, me importaría que se gane.

¿El cambio de entrenador beneficia?

Eso va a beneficiar que el trabajo diario sea más alegre. Yo no creo que tenga la varita mágica, es un entrenador que ha sabido sacar a varios equipos de problemas como los del Valencia. Pero bueno, vamos a ver si tiene las herramientas como para que lo saque también este.

¿Qué le parece el equipo?

En este plantilla hay calidad. Si no, no creo que jugaran con la camiseta del Valencia CF. Jugadores hay, el problema es que no se ha visto quizás esa unión que pueda tener que vemos todos los equipos. Además, se baja muy rápido de los brazos cuando no se cuando no se va bien y esto bueno, es preocupante, por eso yo creo que el Vasco es un sabedor de grupos y ojalá que consiga unirlos del todo para que no se cometan tantos errores y se ganen partidos.

¿Cuál es la clave para que mejore el Valencia CF?

La clave es que los que mandan den un pasito al costado. Un pasito al lado y van a quedar de diez y la afición va a estar más contenta.

¿Volverás al club?

Siempre y cuando tienen los que están en la cabeza hoy y esté el mismo dueño, se puede decir que estoy vetado. Yo vine como jugador de fútbol, me retiré como jugador de fútbol y no quiero ser oficinista ni nada por el estilo. Me encanta ser embajador. Pero bueno, en el Valencia no se podía hablar.