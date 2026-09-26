David Torres Valencia, 26 SEP 2026 - 13:13h.

La enfermería que se lleva por delante al cuerpo médico del Valencia CF: operaciones, recaídas y bajas sine die

"Yo de verdad lo creo que los últimos culpables son los jugadores"

Compartir







Roberto Soldado ha puesto voz a la situación que atraviesa el Valencia CF, un club que afronta una nueva etapa con Braulio Vázquez al frente de la dirección deportiva y con Javier Aguirre llamado a hacerse cargo del banquillo. El exdelantero valencianista, que conoce de primera mano el funcionamiento de Mestalla, considera que la llegada de Braulio es un paso importante, pero advierte de que el nuevo director deportivo necesitará recursos para reconstruir una plantilla que, a su juicio, lleva varias temporadas al límite. En ese contexto, Soldado también apunta directamente a la gestión de Peter Lim y reclama que no se rompa la unión entre equipo y afición.

Braulio ya ha tomado el mando de la parcela deportiva y Aguirre está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador, pero el exfutbolista tiene claro que el cambio no puede quedarse en los despachos y así lo explica en una entrevista a Radio Nacional en la que exculpa a los jugadores: "Yo de verdad lo creo que los últimos culpables son los jugadores. Creo que hay que exigirles, no hay ninguna duda de que es verdad que tienen equipo para más, pero el nivel de la plantilla, siendo realmente honesto, lo veo justo en comparación con otras plantillas".

Estas son sus reflexiones:

¿Qué supone para el Valencia estar en manos de una propiedad como la actual?

Es lo que pasa cuando se vende el club en manos de alguien que no sabes cómo va a gestionarlo. Es una mierda porque se te escapa todo, no tienes el control sobre el club. Y la trayectoria que tenemos con este presidente sabemos que es la que es, que cada vez se devalúa más el club, más la plantilla.

PUEDE INTERESARTE No todo son malas noticias para Javier Aguirre en Valencia: un soldado más para la causa

¿Cree que el Valencia está jugando demasiado cerca del límite en las últimas temporadas?

La plantilla cada año tiene más dificultades para mantener la categoría y esperemos que no, pero estamos jugando al límite cada temporada y eso tiene que cambiar. Y esperemos que ya sea este año el del cambio.

¿Qué importancia tiene la llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva?

Ya en la dirección deportiva con Braulio a la cabeza ya creo que es un paso importante, pero ahora le tienen que dar comida para que dé de comer a nuevos fichajes y que haga un equipo competitivo.

¿Qué necesita el Valencia para que ese cambio se produzca?

Para mí lo más importante es que esa unión entre plantilla y afición es lo último que se tiene que perder.

Creo que hay que exigirles, no hay ninguna duda de que es verdad que tienen equipo para más, pero el nivel de la plantilla, siendo realmente honesto, lo veo justo en comparación con otras plantillas.

¿Cree que la responsabilidad de la situación recae principalmente sobre los jugadores?

Yo de verdad lo creo que los últimos culpables son los jugadores. Creo que hay que exigirles, no hay ninguna duda de que es verdad que tienen equipo para más, pero el nivel de la plantilla, siendo realmente honesto, lo veo justo en comparación con otras plantillas.

¿Y qué papel puede jugar Mestalla en la lucha por la permanencia?

Por eso yo creo que los partidos de Mestalla son los que van a hacer que el Valencia consiga el primer objetivo, que es la permanencia, y para eso la afición es fundamental.