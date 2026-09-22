La enfermería que se lleva por delante al cuerpo médico del Valencia CF: operaciones, recaídas y bajas sine die

El Valencia sigue con los despidos y la afición alaba a Braulio Vázquez: "Empieza a notarse"

El equipo tuvo hasta una decena de lesionados esta temporada y acaba de empezar

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ValenciaEl Valencia CF sigue con su revolución interna. Tras los cambios en la estructura deportiva, el club también ha decidido prescindir del jefe de los servicios médicos, un departamento que llevaba tiempo cuestionado por la plaga de lesiones. La temporada pasada dejó 15 jugadores afectados y el inicio de esta campaña ha añadido seis nuevos casos en apenas siete jornadas, sumando en alguna ocasión hasta nueve o diez bajas que dificultaron la labor de Carlos Corberán, primero, de Óscar Sánchez, después y mermarán la capacidad de Javier Aguirre. Como cuando los resultados no funcionan cae un entrenador, cuando las lesiones se acumulan, cae el médico sea o no el único responsable. Es la cara visible. La llegada de Braulio Vázquez y las críticas internas propiciaron la caída de Pedro Lópezsiete años después de su llegada.

Una enfermería marcada por los quirófanos

Uno de los casos más llamativos es Copete. El central sufrió una lesión meniscal en febrero y tuvo que pasar dos veces por el quirófano, lo que retrasó todavía más su regreso. El defensa volvió a trabajar sobre el césped, pero todavía le quedaba tiempo para poder competir y amagó con denunciar la situación en redes sociales

Diego López también sufrió una lesión de gravedad. El atacante se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último partido de la pasada temporada y posteriormente pasó por el quirófano. Su recuperación apunta incluso a bien entrado 2027. El asturiano eligió y pagó un médico ajeno al club y sigue todavía sin saber su fecha de vuelta

Y Foulquier continúa sin una fecha clara de regreso después de una lesión de rodilla que le obligó a ser operado. Cinco meses después seguía trabajando al margen del grupo y puede que vuelva en este parón, pero su continuidad siempre es una incógnita.

La lista de problemas no dejó de crecer esta temporada

Los casos anteriores se suman a otros como Diakhaby, Tárrega, Thierry Rendall, Sergi Canós, Sadiq Umar, De Haas, Rioja o Guido Rodríguez, que han sufrido diferentes problemas físicos durante este periodo. El arranque de curso llegó a dejar al equipo con una convocatoria condicionada por ocho bajas. La enfermería del Valencia llegó a parecer un hospital, literalmente

Ahora mismo, el escenario continúa siendo delicado con Sadiq, Copete, Foulquier, Canós y Diakhaby fuera de combate. El cambio en los servicios médicos llega, por tanto, después de una acumulación de lesiones, operaciones y recuperaciones prolongadas que ha condicionado los planes deportivos del Valencia.

El nuevo responsable tendrá que afrontar desde el primer día una situación que ya ha dejado de ser puntual. La revolución de y con Braulio también alcanza a la enfermería.