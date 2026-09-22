Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 09:41h.

El vallisoletano guarda la camiseta de los últimos minutos de su ídolo de niñez, Gareth Bale, en el Madrid

Así se gestó el fichaje de Juan Iglesias por el Sevilla: "Fue una decisión fácil"

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El Sevilla FC ha encontrado en Juan Iglesias a un jugador que se ha adaptado rápidamente al equipo, al club, a la afición y a la ciudad. Un hombre forjado desde la base, con las enseñanzas que le ha ofrecido José Bordalás en su etapa en el Getafe CF y que juega al fútbol tal y como responde a las preguntas que le ha formulado ElDesmarque en su primera entrevista como jugador sevillista.

Tras hablar del inicio de campaña, valorar en la previa la visita del FC Barcelona, mojarse con la situación de Ceuta mientras otros se ponen de perfil y explicar que no dudó ni un segundo cuando recibió la llamada del Sevilla, Juan Iglesias se somete a la parte más simpática de este cuestionario, el test que mezcla preguntas futbolísticas, personales y que da pie a algún que otro chascarrillo.

El test de ElDesmarque para Juan Iglesias

- Un compañero para compartir habitación: Tengo unos cuantos, puedo decir Julio (Díaz), Castrín, Jon (Guridi)…

- Un ídolo de su infancia: Gareth Bale.

- Un sevillista histórico en el que fijarse: Jesús Navas,

- Un estadio en el que aún no haya jugado, pero le gustaría jugar: Anfield Road.

- El estadio que más le ha alucinado: El Bernabéu.

- La camiseta más preciada que ha intercambiado: La de los últimos minutos de Bale en el Madrid.

- Una frase que le repitiera mucho Bordalás: “Repetir esfuerzos”.

- Un recuerdo del Sevilla de su niñez: Ojalá jugar algún día ahí.

- ¿Cómo fue su primera vez en el Sánchez-Pizjuán?: La piel de gallina.

- ¿A dónde va a llegar este Sevilla?: Eso depende de nosotros. Hay que ir día a día, paso a paso. Ojalá consigamos no sufrir lo primero y a partir de ahí que lleguen cosas buenas y grandes.

- ¿Con quién se iría de tapas al centro de Sevilla?: Con Julito.

- ¿Y a quien se llevaría de vinos al centro de Valladolid?: A Jon.

- En una palabra, Sevilla, ciudad, es…: Maravillosa.

- Valladolid, ciudad, es…: Sorprendente.

- El Sevilla FC es…: Tengo muchas palabras, increíble.