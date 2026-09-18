Basilio García Sevilla, 18 SEP 2026 - 19:27h.

El vallisoletano apela a "tener un nivel de concentración y de competitividad altísimo"

Juan Iglesias, polivalencia y liderazgo: "No hace falta llamarlo capitán o llevar el brazalete"

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El buen inicio de temporada del Sevilla FC ha devuelto al club nervionense al mapa del fútbol nacional. Tras demasiado tiempo en los bajos fondos de LALIGA EA SPORTS, el equipo está sacando la cabeza con unas ideas muy claras y sus jugadores, ahora sí, se ponen en el escaparate. Uno de los mejores de este inicio es Juan Iglesias.

El vallisoletano, a sus 28 años, es un jugador totalmente maduro y jugando en un equipo como el Sevilla tiene más opciones de llamar la atención. Ha concedido una entrevista a ElDesmarque horas antes de la convocatoria de Luis de la Fuente y del partido ante el FC Barcelona, y habla de dos equipos que enamoran con su juego al mundo del fútbol.

- Marcos Llorente se ha retirado, Pedro Porro está lesionado… ¿Cree que puede llegar la llamada de la selección estando en el Sevilla?

- Bueno, creo que al final todos los jugadores siempre trabajan para algún día estar en la selección. Sé que es muy complicado, porque al final en España tenemos la suerte de tener jugadores de máximo nivel y muchos. Pero bueno, al final es una cosa que siempre está ahí, que siempre trabajas para ello. Y bueno, que al final ojalá algún día pueda llegar ese momento. Porque sería cumplir un sueño y una satisfacción muy, muy grande.

- ¿Cómo vivió, como profesional, la final del Mundial entre España y Argentina?

-Pues con una felicidad máxima. Creo que cuando tu país consigue algo así, es lo máximo a nivel fútbol. Y sobre todo que vienen haciendo unos campeonatos muy, muy buenos. Eurocopa, el Mundial, la Nations League, y a los españoles nos hacen muy, muy felices. Que sigan así.

Verse las caras ante este Barça

El Sevilla se mide este sábado a un FC Barcelona que está arrasando en el inicio de la temporada. Marca goles con una facilidad pasmosa, los fichajes se están integrando a la perfección y querrán irse al parón con una nueva victoria. Sin embargo, los números de Juan Iglesias ante el Barça jugando como local no son nada malos, perdió un solo partido y empató otros tres jugando con el Getafe ante los culés en el Coliseum.

- Ahora viene el Barcelona, ¿es imparable?

-Bueno, creo que todos los equipos tienen algún punto débil. Unos más que otros. Pero creo que el equipo tiene que hacer un trabajo como el que está haciendo. Tener un nivel de concentración y de competitividad altísimo. Porque ellos están muy bien, ellos no perdonan. A lo mejor otro equipo tienes un despiste y con ellos no vale ese despiste, tienes que estar 100 minutos a un nivel de concentración altísimo. Y bueno, como he dicho, creo que LALIGA hoy en día está muy, muy igualada. Todos los equipos se dejan puntos, todos los equipos te hacen los partidos muy complicados. Ya lo vimos el otro día con el Valencia, que a priori piensas que está bajo, está mal, y vienen aquí, te hacen sufrir y que te cueste mucho ganar un partido. Al final lo ganas en un balón parado, que son detalles. Entonces, como he dicho, creo que todos los equipos tienen puntos débiles. Pero bueno, hay que afrontar el partido con una concentración altísima.

- Por su banda estarán Adeyemi o Gordon, dos jugadores con gran velocidad. ¿Hay algún truco para pararlos?

-El nivel de atención. Creo que es poner el foco al 100%. Al final muchas veces conoces a los jugadores, porque hoy en día vemos mucho fútbol, sabemos a priori lo que hace cada jugador, pero este tipo de jugadores, aunque sepas lo que van a hacer, muchas veces lo siguen haciendo. Hay que tener un nivel de atención máximo. También esperar que, a veces, no siempre tienen los mejores días. Así que a ver si este fin de semana pueden tener un día menos bueno.

- El esfuerzo y la concentración máxima es una clave para la línea defensiva del Sevilla en lo que va de temporada.

-Sí. Ya no solo la línea defensiva, sino la gente de arriba, que son los primeros. Cada partido hacen kilómetros y kilómetros presionando, que eso nos da la vida también a la gente de atrás. Es un esfuerzo colectivo. El encajar pocos goles. Hoy en día en LALIGA cuantos menos goles encajes, te va a dar muchos puntos. La línea defensiva muy muy bien, con una gran concentración, Odysseas también desde atrás ayudando, hablando. Pero es un esfuerzo de todos. Sería un poco injusto decir que es una cosa de los cuatro de atrás, porque los mediocentros, Luci está a un nivel también muy muy alto, la gente del banquillo entra, aporta y nos dan ese oxígeno para los últimos minutos. Así que creo que el tener este nivel defensivo es una cosa de todos.

- El año pasado tuvo un incidente con Gavi, les mandó a Segunda…

-Sí, esas son cosas que en caliente se dicen. Son cosas feas. Pero creo que a veces los jugadores cometemos errores. Y lo importante es aprender de ellos. Así que creo que es un tema que ya está más que zanjado y ya está. Ahí queda.