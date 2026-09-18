Pablo Sánchez 18 SEP 2026 - 07:02h.

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Todos los focos del panorama fútbolístico nacional apuntan al encuentro que el próximo domingo, desde las 16.15 horas, se disputará en el Metropolitano entre el Atlético y el Real Madrid. Regresa el derbi madrileño y lo hace con la incógnita de ver qué pasará con Julián Álvarez, uno de los grandes atractivos del envite. Aún se desconoce si Simeone contará con él, optará por darle la titularidad o si le dará minutos en función de lo que suceda en el campo. Una incógnita ante la que cada uno hace sus propias cábalas.

Mati Prats también lo hizo en El Chiringuito, donde además incidió en que podría tratarse de la cita perfecta para que afición y jugador se reconcilien. Al menos le pide al público que no le pite durante el encuentro. Todos los esfuerzos están puestos en ganar el derbi y parte de esa victoria pasa por mostrar unión entre ambas partes.

Mati Prats también aprovechó para rogarle a Julián que vuelva a ver portería. El argentino tiene el olfato atrofiado con los colchoneros desde marzo y el habitual colaborador del programa espera verlo fino ante el eterno rival.

La opinión de Mati Prats

"Hay necesidades deportivas. El partido a lo mejor te pide a Julián en el 60' con 1-1 y lo tienes que poner aunque piten 10.000. Lo que pido es que Julián meta goles porque lleva sin meter un gol desde marzo en LaLiga. Este es el partido del año en el Metorpilitano. Si hay un día para aplaudir a Julián, para una tregua y para darle confianza y cariño ese es el domingo. Es el partido que el Atlético quiere ganar sí o sí. Si Julián está motivado va a ser más fácil ganarle al Madrid. Julián no tira un solo penalti más en el Atlético si está Grimaldo", comentó.

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