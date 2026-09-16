Rueda de prensa posterior al Atlético-Osasuna

Las notas del Atlético ante Osasuna: tres sobresalientes y dos suspensos

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras la goleada ante CA Osasuna (4-0) en una tarde plácida en el Metropolitano, en la que el equipo rojiblanco firmó su mejor partido del curso justo antes del derbi. El técnico ha hablado de Johnny Cardoso, ha admitido que llevaban dos años buscando el fichaje de Cuti Romero y también ha reflexionado tras las últimas polémicas sobre Ceuta.

Un partido redondo: "Siempre esperamos lo mejor. En el primer tiempo mostramos cosas importantes para irnos con un gol más. Teníamos que no dejar de seguir trabajando, interpretaron el partido muy bien en todo concepto desde todos los lugares. En el segundo el equipo siguió en la misma dinámica, tuvo más contundencia y pudimos encaminar un partido que leyéndolo así, 4-0, parece fácil, pero todo es complejo y peligroso".

El mejor partido del curso: "Veníamos interpretando los partidos anteriores bastante bien por pasajes. Hoy tuvimos más regularidad en todo el partido, nos permitió controlar el partido en el primer tiempo pese a que no fuimos contundentes y ser contundentes y controlarlo en el segundo, y eso es lo mejor que me queda del partido".

Cómo ves a Johnny Cardoso: "Que juegue como hoy, ni más ni menos, como contra la Real cuando entró. Esos son los caminos para que le entrenador piense en jugar. Él lo tiene, lo tiene que tener en continuidad, está trabajando muchísimo desde el curso pasado, tuvo sus lesiones y ojalá este año tenga regularidad el tiempo y el momento que le toque".

Cómo ves al equipo para el derbi: "Siempre le veo competitivo. Después el parido dirá hasta donde podemos dar, siempre intentamos dar lo mejor. Este partido no va relacionado en nada para el sábado, vamos a encontrar un rival con fortaleza ofensiva increíble. Trataremos el partido donde creemos que podemos hacer daño".

La potestad de participar en las iniciativas por Ceuta: "Siempre la pregunta trae conflicto o busca el error del que contesta. Pienso que la gente que lo tenga que solucionar lo solucionen por la ciudad, que es lo que cuenta".

Dos porterías a cero y Cuti Romero: "Son dos años detrás de él, lo saben. Él hace dos años que quería venir, el club hizo un gran esfuerzo para contar con él. Nos está dando lo que necesitábamos, lo que tiene, ojalá lo pueda seguir transmitiendo. Tiene personalidad y jerarquía, lo necesitamos tal cual, vino para ser importante para el equipo y el club".

El posible once del derbi: "Las formaciones las busco en relación al rival. Para el próximo no me quedo con este partido porque el rival no es el mismo, van relacionadas al partido que se necesita".