Simeone introduce a Le Normand y Jonathan David; Ramis revoluciona su once

Ya hay árbitro para el derbi entre el Atlético y el Real Madrid

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Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. Tras cuatro partidos consecutivos a domicilio, el Atlético de Madrid regresa al Metropolitano para recibir a CA Osasuna, en un duelo correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports marcado en clave rojiblanca por la previa del derbi y por una nueva ausencia de Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone ha introducido varias novedades en su once, mientras que Luis Miguel Ramis lo revoluciona por completo.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Sin Pablo Barrios, Julián Álvarez ni Sorloth, lesionado, el Cholo apuesta por un once bastante reconocible, pero con varias novedades. Respecto al partido ante la Real, se caen de inicio Hancko, Pubill, Giuliano y Hjulmand y entran como titulares Le Normand, Koke, Johnny Cardoso y Jonathan David, por lo que el cuadro rojiblanco jugará su primer partido liguero del curso como un 9 como referencia.

Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero, Le Normand, Grimaldo; Kang In, Johnny Cardoso, Koke, Lookman; Baena y Jonathan David.

En el banquillo rojiblanco estarán de inicio Musso, Esquivel, Hancko, Pubill, Domínguez, Dani Martínez Obed Vargas, Mendoza, Giuliano, Hjulmand, Castillo y Arnau Ortiz..

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Once de Osasuna: bajas y novedades

Ramis, por su parte, revoluciona su once por completo, empezando por una portería en la que estará Aitor Fernández en detrimento de Sergio Herrera. Respecto a la derrota ante el Espanyol, los únicos que repiten son Arguibide, Yeboah y Raúl García, por lo que futbolistas como Catena o Budimir tendrán que esperar su turno en el banquillo.

Osasuna sale de inicio con Aitor; Arguibide, Boyomo, Unai Santos, Rockson Yeboah, Bretones; Osambela, Lucas Torró; Dubasin, Raúl Moro y Raúl García.

En el banquillo del cuadro navarro estarán Sergio Herrera, Rafa Fernández, Moncayola, Iker Muñoz, Kike Barja, Rubén García, Rico, Budimir, Del Castillo, Catena, Mauro y Asier Bonel.En el banquillo del cuadro navarro estarán Sergio Herrera, Rafa Fernández, Moncayola, Iker Muñoz, Kike Barja, Rubén García, Rico, Budimir, Del Castillo, Catena, Mauro y Asier Bonel.