El uno por uno del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad con cuatro notables y tres suspensos

Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 23:03h.

Los de Diego Pablo Simeone tuvieron muchos problemas durante casi todo el partido, pero se destrabó al final

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El Atlético de Madrid se impuso a la Real Sociedad por cero goles a tres en Anoeta, en un duelo en el que no le empezaron a salir las cosas hasta bien entrado el encuentro. Sin embargo, una acción de penalti les puso cuesta abajo el encuentro.

Jan Oblak (6): Un par de paradas importantes y, sobre todo, un gran control del juego aéreo en centros laterales.

Marc Pubill (6): Buen partido por lo general, aunque le encontraron la espalda varias veces, desde Guedes hasta Ochieng.

Cuti Romero (7): Inexpugnable y omnipresente. Pendiente tanto de su zona como de la espalda de Pubill sobre todo. Despejó todo, tapó algún disparo peligroso e incluso en la anticipación.

David Hancko (6): Defendiendo muy lateralizado, siempre atento de la espalda de Grimaldo, aunque en la frontal bloqueó un par de disparos peligrosos.

Giuliano Simeone (8): Sorprendentemente bien como carrilero derecho. Recuperó un buen puñado de balones y en ataque supo llegar a campo rival, aunque le faltó precisión en el gesto técnico. Además, se reivindicó dejando un auténtico golazo, recuperando el balón y corriendo él solo hacia la portería rival para definir.

Marcos Llorente (6): Jugó como mediocentro, pero cayó casi de manera inconsciente por la banda derecha todo el rato. Desde las ayudas hasta la salida de balón. Partido de poco riesgo, se asomó un par de veces al balcón del área rival pero sin mayor impacto. Acabó sustituido.

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Morten Hjulmand (7): Va ganando peso en el equipo conforme pasan las jornadas. En este duelo fue el dueño y señor de la salida de balón en el conjunto rojiblanco, dio dirección al balón, aunque quizá le faltó algo más de velocidad a la hora de ejecutar.

Álex Grimaldo (8): Estaba teniendo un partido problemático. Barrenetxea le superó en repetidas ocasiones, y en ataque tampoco logró aportar mucho. Respiró cuando Simeone hizo cambios metiendo a Koke y Cardoso. Se salvó del suspenso gracias al gol de penalti, y llegó al notable en una buena salida al contragolpe en el que habilitó a Jonathan David para matar el partido. Gol y asistencia.

Kang In Lee (4): Tuvo un tiro peligroso a los cinco minutos... y poquito más. Recibiendo siempre muy lejos del área, y soltando la pelota casi siempre sin intención. De hecho, las veces que intentó profundizar falló.

Álex Baena (4): Pululando por el campo rival sin rumbo aparente y sin mucha intención de hacer daño al rival casi en ningún momento. Tiró una falta que mandó a la barrera en la primera parte y luego, en el 50,

Ademola Lookman (4): Sigue demostrando que no sabe jugar como delantero centro. Desubicado, jugando de espaldas la mayor parte del tiempo y sin poder hacer gala de su velocidad y regate.

Las notas de los suplentes del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad

Koke Resurrección (7): Su entrada dio dirección e intencionalidad al juego asociativo del Atleti.

Johnny Cardoso (5): Puso un par de balones hacia delante

Jonathan David (7): Anotó su primer gol con el Atlético de Madrid aprovechando un buen pase de Álex Grimaldo para matar el partido.

Arnau Ortiz (-):