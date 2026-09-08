Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 00:02h.

El técnico no tiene clara la acción que condicionó el encuentro en su tramo final

Matarazzo aclara cómo está Oyarzabal y desvela sus charlas con Fort, Guedes y Kubo: "Me bebí un té verde japonés"

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Pellegrino Matarazzo compareció tras el triunfo de la Real Sociedad frente al Elche CF en los micrófonos de . El técnico norteamericano dudó sobre la acción polémica del partido en la que expulsaron a Jon Martín, y explicó también la titularidad de Unai Marrero sobre Álex Remiro en el Estadio Martínez Valero. Y es que, aunque ya anticipó en pretemporada que rotaría a ambos porteros, ha sorprendido de todas maneras la titularidad del joven canterano txuri urdin. A continuación, sus palabras.

Valoración del triunfo: "Sí, siempre es positivo ganar. Hoy han pasado muchas cosas, después de conseguir marcar ese tercer gol y quedarnos con uno menos. Habíamos creado bastantes ocasiones y los chicos se merecían ganarla. Después hemos pasado unos momentos complicados tras la tarjeta roja. Estamos encontrando problemas para encontrar nuestra estructura, no fuimos capaces de defender bien los centros ni de alejar a los rivales de nuestra propia portería. Pero gracias a nuestro espíritu hemos seguido empujando- Cómo ha corrido Luka, cómo ha corrido Carlos en profundidad, y cómo hemos demostrado nuestra calidad y nuestro carácter".

Cómo ha visto la expulsión de Jon Martín: "Es difícil. Es el último hombre y corta esa jugada de ataque... es una acción complicada".

Unai Marrero, titular por delante de Álex Remiro: "Queríamos que Unai continuara. Sí que es verdad que Álex ha estado muy bien en los primeros partidos, pero mantener a Unai en la competición y meterle a menudo en los onces. No queríamos construir con demasiado riesgo, nos venían en uno contra uno, y con esa capacidad que tiene de jugar rápido, Unai quizá era más idóneo".

Cómo valora una victoria fuera de casa: "Habíamos ganado ya en casa, pero tres puntos son tres puntos. No estar abajo de la tabla al final de la temporada es lo importante, e ir sumando puntos también. Hemos merecido ganar este partido, queríamos ganarlo y estoy muy contento con ello".