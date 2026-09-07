La intervención del VAR que lo cambió todo en Elche, del 0-3 anulado en la Real Sociedad a expulsión y empate

Fran Fuentes 07 SEP 2026 - 23:20h.

Anularon el tanto de Luka Sucic, expulsaron a Jon Martín y el cuadro franjiverde igualó el marcador con uno más

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El partido de la Real Sociedad frente al Elche CF transcurría con cierta tranquilidad cuando Luka Sucic recibía un balón en profundidad, definía cruzado y ponía el 0-3 momentáneo en el Estadio Martínez Valero. Sin embargo, el VAR avisó de una posible infracción previa al tanto, en las inmediaciones del área txuri urdin. Y es que Fer Niño trató de jugar el balón hacia Ezequiel Ponce cuando Jon Martín, que llevaba pocos minutos sobre el césped, cortó la acción con el brazo. Y es que, aunque en principio no daba la sensación de voluntariedad, ese criterio ya no importa. El tema es que el joven zaguero tenía el brazo muy extendido, ocupando un espacio antinatural, y todo cambió.

Y es que, en primer lugar, el gol de Luka Sucic que parecía sentenciar el encuentro fue anulado. En segundo, el colegiado decidió expulsar a Jon Martín, recién ingresado en el terreno de juego, dejando con un futbolista menos a los de Pellegrino Matarazzo en el minuto 63 de partido. Se entiende que consideró ocasión manifiesta el balón que tocó Fer Niño y que le podría caer a Ezequiel Ponce.

Pocos instantes después, jaleados por la oportunidad de meterse en el partido, Thomas Lemar se sacó un derechazo inapelable desde la frontal del área que Unai Marrero, titular en el día de hoy, llegó a tocar, pero no lo suficiente para repeler y evitar el gol. Por si fuera poco, una jugada en la que el balón cruzó el área hasta en dos ocasiones acabó en el fondo de la portería defendida por la Real Sociedad, merced al gol de Fer Niño, que finalmente empataba la contienda.