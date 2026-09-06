Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 16:24h.

Los nombres propios de Matarazzo antes del Elche-Real Sociedad

El plan de Matarazzo que abre la puerta de la titularidad a un fichaje de la Real Sociedad: "Sensación similar"

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Tras el 0-0 ante el Celta de Vigo este pasado jueves, la Real Sociedad volverá a la competición este lunes visitando al Elche en el Martínez Valero en un duelo en el que Pellegrino Matarazzo tiene a casi toda su plantilla disponible. Ahora llega la tarea de que el estadounidense vaya dando minutos a todos sus futbolistas y, para ello, ha confirmado sus conversaciones con Héctor Fort, Gonçalo Guedes y Take Kubo para sacar su mejor potencial y ha detallado el estado de Mikel Oyarzabal.

Pellegrino Matarazzo y los nombres propios antes del Elche-Real Sociedad

Situación física del equipo y cansancio de Mikel Oyarzabal: "El equipo está muy bien. Hoy he tenido buenas sensaciones en el entrenamiento y hay muchas ganas de mañana, del partido de mañana. Y, respecto a Mikel, está muy bien. Creo que sí, estaba cansado después del partido porque es la primera vez que jugaba 90 minutos completos. Sí, contra el Espanyol, casi 90, pero entre el Espanyol y el Celta hubo cinco días. Es una semana normal. Está jugando mucho, pero estamos controlando su carga. En el primer partido jugó 30 minutos; en el segundo, contra el Real Madrid, estaban previstos 45' y él dijo: que se sentía bien y era poco, así que llegó hasta los 60'. Hizo una señal cuando llegó el momento de salir y salió. Creo que el mayor riesgo que asumimos, aunque ni siquiera fue un riesgo, fue entre el Real Madrid y el Espanyol, y no ahora, del Espanyol al Celta. Eso no supone ningún riesgo, son cinco días para recuperarse y estás completamente recuperado, y ahora ocurre lo mismo. Tenemos cuatro días para descansar desde el Celta hasta el partido de mañana y el cuerpo necesita 72 horas para recuperarse completamente, así que es más que suficiente. Controlamos todos los datos, los de Mikel y los de todos los jugadores. Hemos tenido muy pocas lesiones durante esta pretemporada y también hasta ahora. Mikel es además un jugador que conoce muy bien su cuerpo y se conoce muy bien a sí mismo y estamos en comunicación constante. Se encuentra bien y está preparado para mañana".

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Evolución del equipo más cercana a la idea de juego de Matarazzo: "Sí, estoy contento con la evolución. Estoy contento con cada partido y con lo que sacamos de cada partido. Creo que hemos visto, y no sólo por lo que sientan los jugadores, sino que todos sentimos que hemos evolucionado defensivamente y que no concedemos muchas ocasiones. Sí, contra el Real Madrid encajamos cuatro goles, pero, si quitas ese partido, creo que hemos encajado dos goles en tres encuentros. Estamos defendiendo de una manera muy diferente y ahora también buscamos implementar nuestro juego ofensivo, que siempre ha sido uno de nuestros puntos fuertes. Por eso estoy contento con la evolución. Al mismo tiempo, también se trata del desarrollo de los jugadores y de que lleguen a mostrar sus fortalezas. Y, con las rotaciones, los entrenamientos y las conversaciones, siento que vamos ganando cada vez a más jugadores a medida que avanzamos. Así que estoy muy contento con esto".

Volver al rock and roll ofensivo tras asegurar la defensa: Si dices rock and roll en el aspecto ofensivo, sí, pero no queremos perder nuestro enfoque, nuestra exigencia y nuestra conexión en defensa. Creo que hemos trabajado muy bien durante las últimas semanas y meses y queremos mantener ese estilo y nuestra forma de defender pero sí, podemos crear más ocasiones. Para mí, la falta de precisión en el último partido fue evidente e incluso en varios de los últimos partidos. Cuando los espacios son reducidos y no juegas rápido y con precisión y no realizas desmarques aprovechando los movimientos de tus compañeros, es difícil romper un bloque bajo como el del Celta en el último partido o con una presión al hombre. Es difícil romper eso y queremos hacerlo. Esa es nuestra base, ser capaces de romperlo, y volveremos a conseguirlo".

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Enfado con el plan del equipo ante el Celta: "No han sido muchos días. Ayer todavía estábamos en recuperación activa. En el primer día pudimos trabajar algunos principios con los jugadores que no disputaron el partido y hoy hablamos sobre el oponente, incorporando el plan de partido tanto ofensivo como defensivo. Lo analizamos también en vídeo para que los jugadores tengan claro cuál es nuestro enfoque de cara a lo que viene. Así es como trabajas cuando tienes partidos entre semana, no pasas mucho tiempo sobre el césped. Tienes que tener muchas conversaciones y trabajar mucho con el vídeo".

Rol de Arsen Zakharyan y cómo está: "Zaka ha tenido una buena pretemporada, sí, lo ha hecho bien. Es importante entender que siempre tienes que estar preparado para el partido aunque no lo empieces. Nunca hay garantías de si vas a entrar o no, siempre depende de quién esté cansado, de qué elemento necesitemos, de qué perfil sea importante para estabilizar el equipo o para crecer en ataque. Zaka ha estado muchas veces en mi mente como opción para entrar desde el banquillo. Desafortunadamente para él, las decisiones han estado muy ceñidas y en los últimos partidos han ido en su contra. Como he dicho, necesita tener paciencia y esperar su oportunidad. Cuando la tenga, estoy seguro de que rendirá bien".

Más minutos para Guedes: "Sí, es posible que ahora juegue más. Está trabajando duro en los entrenamientos. Hemos tenido algunas buenas conversaciones durante los últimos días. Así que Gonçalo es una opción, sí, para jugar más".

Análisis del Elche: "No hay rival fácil en LALIGA independientemente de los puntos que lleves o de los jugadores que tengas. Es un equipo que también tiene un estilo claro. Siguen siendo un equipo muy ofensivo, con muchos movimientos y muchas rotaciones. Se ven todavía muchos patrones del año pasado que continúan implementándose. Ves a los jugadores actuar de determinadas maneras, lo que hace que sea difícil presionarles. Hay oportunidades en esa presión cuando recuperas el balón y sales en transición pero necesitamos estar muy concentrados. El plan está claro, es sencillo, pero necesitamos llenar ese plan de intensidad y ambición. Es muy, muy importante. Creo que a ningún equipo de LALIGA puedes subestimarlo y tienes que ir a por el partido".

Cambio en el plan de la Real del Celta al Elche: "Sí, son similares en los números pero son diferentes en su comportamiento. Y hay que entender ese comportamiento al detalle y qué espacios quedan abiertos. Su estilo en defensa es parecido pero no es el mismo. Hay que aprender del partido anterior pero también entender las diferencias. Creo que eso es muy importante a la hora de crear tu plan de partido. Tenemos muy claro cómo queremos atacar, así que lo veremos mañana".

Adaptación de Héctor Fort y Sarr: "Están bien. La mejor manera, por supuesto, de evolucionar e integrarse es jugando y ninguno de los dos ha podido pisar el campo en los últimos partidos. Para ser sincero, si nos hubiéramos puesto por delante, Mamadou habría disputado sus primeros minutos y, si hubiésemos encajado, Héctor habría disputado sus primeros minutos. Había un plan en el último partido para introducir a ambos jugadores en determinadas situaciones pero seguíamos 0-0 cerca del final del encuentro y al final no sucedió. Héctor se encuentra bien. No sé si todavía está preparado para el once titular. He hablado con él hoy y no lleva demasiado tiempo aquí, así que todavía necesita algo de tiempo para integrarse en nuestra filosofía y a sus compañeros. Mama parece estar más preparado y es una opción para el once titular mañana".

Cómo está Take Kubo: "Tuve una buena conversación con Take después del partido. Bebí un té verde japonés; soy un gran aficionado al té verde japonés. Me encantan el gyokuro, el sencha y el genmaicha, soy un gran aficionado, y pude compartir un té con Take esta semana. Hablamos sobre esta situación. Todos sabemos qué tipo de jugador es Take. Es un jugador capaz de marcar la diferencia en los partidos con asistencias, con goles y con uno contra uno. También somos muy conscientes, él también, de que no está en su mejor nivel. Simplemente hablamos sobre qué necesita de nosotros y de sí mismo para llegar hasta ahí. Fue una buena conversación. Espero que dé grandes pasos de ahora en adelante porque creo en el chico y en sus cualidades. Me encantaría verle bien esta temporada".