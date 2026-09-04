Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 00:03h.

Pellegrino Matarazzo habla sobre la jugada más polémica del partido entre Real Sociedad y Celta de Vigo

Así fue el seguimiento que le hizo el Betis a Dani Ceballos en su primer día: ya tiene celebración de gol

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El 0-0 ante el Celta dejó a Pellegrino Matarazzo con sensaciones contrapuestas. La Real Sociedad volvió a mostrar una buena versión atrás, pero no encontró la claridad necesaria para hacer daño en el área rival. El entrenador estadounidense puso en valor el esfuerzo de sus jugadores y la solidez defensiva, aunque admitió que faltaron recursos para atacar con la determinación habitual. Durante su comparecencia también habló de Aramburu, de las dificultades que generó Sergio Carreira a la hora de plantear la presión y de la jugada protagonizada por Gonçalo Guedes que pudo terminar en penalti.

"Puedes gestionar el partido de otra manera. No permitimos muchas ocasiones, que es algo muy positivo. Pero, al mismo tiempo, nos faltaron precisión y velocidad para crear más ocasiones y ocasiones más claras. Estuvimos un poco apagados hoy ofensivamente, pero conseguimos el punto gracias a nuestro trabajo defensivo, aunque todavía, tanto en la primera como en la segunda parte, hay muchas cosas que mejorar", explicaba en rueda de prensa.

Matarazzo y el posible penalti a Guedes

La falta de gol, problema que también tienen en Vigo, es una tarea pendiente para la Real. "Sé que es importante, sé que es importante. Sé la importancia de defender, pero también la importancia de ser capaces de marcar goles en cualquier momento del partido. Así que se trata del equilibrio. Estoy contento de que hoy no hayamos encajado ningún gol y debemos continuar de esa manera. Si hoy hubiésemos ganado el partido 1-0, habría estado más contento que con un 0-0", asumía sobre el resultado final.

Uno de los momentos más discutidos en el partido del Reale Arena tuvo que ver con una acción protagonizada por Guedes. El delantero portugués se cayó en el área, pero ni el árbitro ni el VAR entraron a juzgar si era o no penalti. Matarazzo, por su parte, lo tiene claro. "Sí, me pareció penalti. Me pareció penalti, pero no quiero quejarme. Algunas veces las decisiones están a tu favor y otras veces están en tu contra, pero para mí fue penalti", sentenciaba.