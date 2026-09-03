Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 23:33h.

Claudio Giráldez analiza el 0-0 ante la Real Sociedad y avisa sobre la falta de gol

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Seguro que el empate a cero entre Real Sociedad y Celta de Vigo no será el partido del que Claudio Giráldez esté más orgulloso, pero sí del que puede sacar muchas cosas de cara a las próximas jornadas de Liga. El combinado gallego no ha podido hacer mucho daño en la portería de Álex Remiro en el Reale Arena. Ni Ferrán Jutglà primero, ni Iago Aspas después. Ese punto de afinar la puntería es donde, tras el partido, Giráldez ha querido hacer más hincapié. Se ha mostrado molesto y crítico por cómo el Celta no ha podido ser claro en el contexto ofensivo del choque, tildando de "problema" esa falta de gol que está teniendo el equipo en este inicio liguero (únicamente suma un gol en cuatro partidos, el anotado por Aspas en la derrota 1-2 en Balaídos ante Osasuna).

"Nos ha costado mucho interpretar dónde apretar al rival. Hemos jugado con miedo para ir hacia adelante en la presión. Ellos tienen mucho talento. Nos ha tocado más bloque bajo de lo que nos gusta. No hemos gestionado bien la pelota en el primer tiempo. En la segunda sí hemos tenido esa pausa para hacerles correr detrás de la pelota. Hemos hecho muy buen partido en transición defensiva. Hay que quedarse con lo positivo. Ojalá lleguen resultados pronto porque lo que estamos viendo mal ahora se verá de otra manera distinta", cuenta Giráldez en Movistar.

Claudio Giráldez y el problema del gol en el Celta

"Sensación parecida a la de Mestalla. Tenemos un problema en la toma de decisión en la última jugada. Estamos encontrando situaciones con ventajas claras para crear ocasiones. Hemos tenido momentos que hemos podido perder el partido. La segunda parte es muy buena por nuestra parte. Ahora mismo nos falta ese punto de ambición, atrevimiento y acierto al gol. El camino es el camino del partido de hoy. Saber sufrir cuando toca y evolucionar e imponerte según avance el partido. La realidad en cuanto a ocasiones y tiros es que el rival ha hecho más que nosotros", reconoce Claudio, que sigue sin poder contar con Borja Iglesias.

Sin embargo, siempre hay una parte positiva. Y es que, pese a todo, el Celta se va de San Sebastián con otra portería a cero. "Llevamos dos partidos fuera de casa sin encajar. Vamos ahora a Getafe. Partido complicadísimo. Necesitamos esa parte ofensiva. La imagen es la de hoy, no la de la primera parte el otro día en casa", zanja el técnico gallego.