Tres bajas en el Celta de Vigo ante la Real Sociedad: Claudio Giráldez ya tira de Antañón y Burcio

Fran Fuentes 02 SEP 2026 - 13:29h.

El técnico celeste ha perdido una pieza muy sensible en la medular que acelera la presencia de los dos canteranos

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El Celta de Vigo ha hecho pública su convocatoria para medirse a la Real Sociedad este jueves. El conjunto celeste afronta el duelo con tres bajas: la primera de ellas, Sebastián Cáceres, quien aún ni siquiera ha aterrizado en Peinador para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez. Las dos siguientes han sido las de Aleix Febas, de quien el conjunto celeste ya ha confirmado su baja debido a una contusión en el costado, y Borja Iglesias, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Asimismo, Claudio Giráldez mantiene en la lista a los canteranos Andrés Antañón y Hugo Burcio, quienes tendrán que dar un paso adelante en los próximos meses debido a la planificación deportiva, que les quiere sumando desde ya pese a su juventud e inexperiencia.

A continuación, la lista al completo:

Porteros: Altay Bayindir, Ionut Radu, Coke Carrillo.

Defensas: Carl Starfelt, Marcos Alonso, Abdoulaye Faye, Yoel Lago, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Galán.

Mediocentros: Ilaix Moriba, Miguel Román, Andrés Antañón, Hugo Burcio.

Delanteros: Ferran Jutglá, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Couhain Driouech, Jones El-Abdellaoui.