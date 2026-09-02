Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Celta de Vigo

Tres bajas en el Celta de Vigo ante la Real Sociedad: Claudio Giráldez ya tira de Antañón y Burcio

Claudio Giráldez, en la previa de un partido del Celta
Claudio Giráldez, en la previa de un partido del Celta. Lalo Villar (LALIGA)
Compartir

El Celta de Vigo ha hecho pública su convocatoria para medirse a la Real Sociedad este jueves. El conjunto celeste afronta el duelo con tres bajas: la primera de ellas, Sebastián Cáceres, quien aún ni siquiera ha aterrizado en Peinador para ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez. Las dos siguientes han sido las de Aleix Febas, de quien el conjunto celeste ya ha confirmado su baja debido a una contusión en el costado, y Borja Iglesias, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Asimismo, Claudio Giráldez mantiene en la lista a los canteranos Andrés Antañón y Hugo Burcio, quienes tendrán que dar un paso adelante en los próximos meses debido a la planificación deportiva, que les quiere sumando desde ya pese a su juventud e inexperiencia.

PUEDE INTERESARTE

A continuación, la lista al completo:

Porteros: Altay Bayindir, Ionut Radu, Coke Carrillo.

Defensas: Carl Starfelt, Marcos Alonso, Abdoulaye Faye, Yoel Lago, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Galán.

Mediocentros: Ilaix Moriba, Miguel Román, Andrés Antañón, Hugo Burcio.

Delanteros: Ferran Jutglá, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Couhain Driouech, Jones El-Abdellaoui.

Temas