Celia Pérez 02 SEP 2026 - 10:20h.

El director deportivo ha comparecido en rueda de prensa

La Real Sociedad decide reabrir su mercado y el Oviedo ofrece una solución a Mikel Goti

Compartir







El mercado ha llegado a su fin en la Real Sociedad sin demasiados movimientos en la plantilla de Pellegrino Matarazzo. El club donostiarra ha mantenido el grupo del equipo que tan buenos resultados terminó dando la campaña pasada y lo ha reforzado con dos fichajes: el de Mamadou Sarr y el de Héctor Fort. Sobre cómo se ha dado todo el verano y lo ocurrido con pretendidos como Nayef Aguerd se ha pronunciado Erik Bretos en rueda de prensa.

"Tenemos un equipo campeón, que acaba de tocar la gloria en abril. Habla del potencial de este equipo. A partir de ahí siempre pensamos cada mercado en cómo seguir creciendo. En esa línea ha habido muchas conversaciones, reflexiones y han acabado con esos movimientos. Muy contento con la plantilla que tenemos. Una mezcla interesante entre experiencia y juventud", comenzó explicando.

PUEDE INTERESARTE Todas las altas y bajas de LALIGA EA SPORTS en el mercado de fichajes

Más en concreto, preguntado por dos nombres que han rondado la órbita txuri urdin como Krejci y Aguerd ha sido muy claro. "Krejci es un jugador de indudable nivel, pero no ha sido ninguna opción a lo largo del verano porque hemos sabido en todo momento que su club no se planteaba su traspaso y si no me equivoco continúa en su club. Ha sido una situación muy clara", señaló sobre el primero.

"A lo largo del verano la información puede aparecer como una sorpresa. Nayef es un jugador de indudable nivel, primerísimo nivel. Es un jugador que en los últimos tres años hemos intentado tener. Este verano desde un primer momento lo hemos tenido en la cabeza. El verano es cambiante. Hay operaciones que se van haciendo factible. Hay un momento que con Nayef que parece que a nivel de operación puede estar a nuestro alcance y es cuando se le plantea. Es un jugador de indudable nivel, con experiencia. Pensábamos que podía venir a ayudarnos. A partir de ahí se hace una revisión porque venía de una lesión de larga duración. El jugador está bien, no es que encontráramos ninguna lesión inesperada, pero entendíamos que en esa puesta apunto y lo que nosotros podríamos necesitar aquí, no teníamos esa certeza. Por es decidimos no ejecutarla", explicó.

Erik Bretos y la renovación de Álex Remiro

"En junio hablamos. No nos hemos plantado nada en ningún momento con Álex que no fuera que continuara con nosotros. Estoy feliz de los dos porteros que tenemos. Pienso que tenemos dos porterazos. Alex está claro que acaba contrato a final de temporada. Nos hemos emplazado ahora una vez acabara el mercado, a partir de septiembre sentarnos y hablar tranquilamente. Nuestro plan es continuar con Álex. Estamos encantados con él", añadiño.