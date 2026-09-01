Jon Pacheco insiste en su idea en el tramo final del mercado de la Real Sociedad

Celia Pérez 01 SEP 2026 - 13:51h.

El defensa es consciente del difícil papel que tiene por delante

El Deportivo se lanza a por Jon Pacheco y la Real Sociedad decide con otro competidor

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No será una temporada fácil para él, pero Jon Pacheco tiene muy claro que su objetivo es luchar por un puesto en la Real Sociedad. El defensa quiere continuar defendiendo la elástica txuri urdin esta campaña y da portazo a cualquier propuesta para salir de club en las últimas horas del mercado de fichajes. Se reafirma así en su idea a principio de pretemporadas de continuar y ganarse la confianza del técnico estadounidense.

A pesar de que en el día de ayer salió la información de su posible marcha de la Real, la realidad es que esa opción no se acabará produciendo. El jugador quiere continuar y así lo respeta el club, tal y como ha señalado Noticias de Gipuzkoa. El propio Jokin Aperribay se mostró su confianza en él, terminando de decantar la balanza para su continuidad.

"Espero que Pacheco tenga la paciencia suficiente para esperar sus oportunidades. Me da pena que se ponga en duda a los centrales de la Real", señaló el presidente donostiarra ante los medios de comunicación, dando así por desechada la posibilidad de su marcha.

Todo ocurre después de que el jugador, tras toda una pretemporada y tres partidos en LALIGA, se haya quedado fuera de la convocatoria en el último encuentro frente al Espanyol. Apenas cuenta para Pellegrino Matarazzo. La llegada de Mamadou Sarr ha complicado aún más su situación dentro de la plantilla y Pacheco ha pasado a ocupar el quinto puesto entre los centrales de la plantilla donostiarra.

Pese a todo, el defensa lo tiene claro. "La idea es quedarme y pelear por hacerme un hueco", reconoció Pacheco hace un par de meses en una entrevista en el diario Marca. Una idea que se confirma en este tramo final del mercado de fichajes, insistiendo en continuar y tratar de revertir su situación dentro del plantel txuri urdin.