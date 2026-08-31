Celia Pérez 31 AGO 2026 - 12:35h.

El defensa se quedó fuera de la lista contra el Espanyol

La reflexión de Pellegrino Matarazzo sobre el 'fichaje' de Marchal y el mercado de la Real Sociedad: "Es muy ambicioso"

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A falta de un día para que se cierre el mercado de fichajes, la Real Sociedad está muy atenta a los últimos movimientos que se pueden dar en la plantilla de Pellegrino Matarazzo. Erik Bretos sigue buscando incorporaciones tras las llegadas de Mamadou Sarr y Héctor Fort en los últimos días, pero también contempla salidas para algunos jugadores que no terminan de entrar en los planes del técnico estadounidense y como es el caso de Jon Pacheco.

El defensa regresó al cuadro txuri urdin después de un año en préstamo en el Deportivo Alavés. Una cesión en la que arrancó como titular indiscutible, pero en la que el cambio de entrenador a Quique Sánchez Flores, unido a unas molestias en el tobillo que no terminaban de irse, le hicieron perder protagonismo. Ahora, tras toda una pretemporada y tres partidos en LALIGA, quedándose fuera de la convocatoria en el último frente al Espanyol, el club le busca un nuevo destino.

Así lo destaca Noticias de Gipuzkoa, que asegura que Jon Pacheco podría salir de la Real Sociedad de aquí al final del mercado. En este escenario, la opción de salir en calidad de cedido es la que aparece como la más probable, más teniendo en cuenta que el mercado de fichajes entra en sus últimas horas. Aún así, parece que sobre la mesa no hay nada encarrilado por el momento.

La llegada de Mamadou Sarr ha complicado aún más su situación dentro de la plantilla y Pacheco a pasado a ocupar el quinto puesto entre los centrales de la plantilla donostiarra. Una prueba de ello fue que se quedó fuera de la convocatoria de frente al Espanyol. Por ello, ahora la dirección deportiva trata de buscarle una solución a su situación en los últimos días del mercado de fichajes de verano.