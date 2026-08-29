Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 22:37h.

Matarazzo desvela la explicación de Orellana Cid a su expulsión

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La victoria de la Real Sociedad por 2-1 ante el Espanyol ha llevado la alegría a la afición donostiarra a pesar del enfado en el final del encuentro por el lío con la lesión de Álex Remiro que terminó con Igor Zubeldia fuera del campo y las expulsiones de Pellegrino Matarazzo y Omer Toprak. El técnico estadounidense ha hablado sobre esta acción tras el encuentro criticando que Orellana Cid les expulsara apenas porque había mucha gente protestando.

En sala de prensa, el neoyorquino narraba así cómo vio la jugada: "En ese momento estaba en shock por ver la tarjeta roja porque no entendía por qué. No quería decir nada pero es una situación nueva. El portero cae al suelo, no pide atención médica y se tiene que mandar fuera a un jugador. No estaba claro; normalmente, el árbitro tiene que hacer la cuenta atrás: cinco, cuatro, tres, dos, uno y no hizo ninguna cuenta atrás, pero tuvimos que sacar a uno e Igor tuvo que salir del campo. Fue una situación de confusión y, por supuesto, de emociones, pero no se dijo nada malo".

"Ahora he tenido la posibilidad de hablar con el árbitro y me ha explicado que fue porque había demasiada gente protestando en la zona, demasiada. Habría estado bien que hubiera dicho: 'Entrenador, hay demasiada gente, calma al banquillo'. Entonces yo habría calmado el banquillo y me habría sentad o podría incluso haberme mostrado una tarjeta amarilla, pero fue su decisión sacarme la roja en ese momento. Pienso que es un poco duro porque no hubo comunicación previa y es una situación nueva en la que, por supuesto, hay un poco más de emoción de lo normal. Lo mismo sucedió con Ömer. Ömer Toprak también recibió la tarjeta roja y no tenía ni idea del porqué. Sólo estaba intentando organizar la defensa de las jugadas a balón parado y recibió la tarjeta roja porque estaba de pie y había demasiadas personas levantadas en el área técnica. No estamos de acuerdo con la decisión, pero tenemos que respetarla y continuar", explicó Pellegrino Matarazzo.

Pellegrino Matarazzo y la importancia de volver a ganar para la Real Sociedad

La Real Sociedad, que ya conoce el calendario en la Europa League, consiguió el triunfo tras 10 partidos seguidos de LALIGA EA Sports sin hacerlo, aunque Matarazzo resta importancia a esta racha: "Para mí, son más bien dos partidos sin ganar, porque no cuento la temporada pasada. Es cosa mía. Sé que os gusta arrastrar las estadísticas de la temporada pasada, pero es una nueva temporada. Sienta bien volver a ganar, era muy importante ganar y lo sabíamos antes del partido".

"También era importante hacerlo en casa, en el primer partido como locales. Todos sentíamos que era la primera oportunidad para conectar con los aficionados, con Anoeta, marcar el ritmo de lo que está por venir y conectar de una manera muy positiva para todo el club. Queríamos dar simplemente todo lo que teníamos. Sí, cometimos muchos errores, pero pusimos mucha energía, voluntad de ganar y ambición. Seguramente, la victoria fue merecida y estoy contento por ello", celebró el técnico txuri urdin.