Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 17:21h.

Matarazzo da su visión sobre el único fichaje de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo aclara la situación de Oyarzabal, Guedes, Kubo o Remiro en la Real Sociedad: "Contento por cómo lo ha aceptado"

Compartir







El mercado de fichajes se cierra el próximo martes a las 23:59 y la Real Sociedad aún tiene tareas pendientes tras la única llegada de Mamadou Sarr. Pellegrino Matarazzo ha analizado al central francés y cómo se adaptará al equipo donostiarra, incluyendo una broma del estadounidense nada más llegar, además de valorar esta ventana veraniega y los rumores con Daichi Kamada, al que se medirán en Europa League.

Pellegrino Matarazzo, sobre el fichaje de Sarr y el mercado

Sarr en la convocatoria: "Es posible. Creo que es importante desde el inicio que se sienta parte del equipo y que sienta la energía del estadio. Es muy posible ya que, aunque esté en el banquillo, esto le ayuda a integrarse lo más rápido posible. Además de jugar, el sentirse parte del equipo es importante".

PUEDE INTERESARTE Sergio Francisco convence a Karrikaburu y la Real Sociedad libera a Matarazzo de un problema

Cómo es Sarr: "Es un jugador joven, pero también es un futbolista que ya tiene experiencia en las cinco grandes ligas y que tiene un perfil diferente. Ayer se quedó molesto al verme porque yo era un poco más alto que él. Tiene una envergadura considerable y un físico y una velocidad que resultan importantes para cualquier equipo. También es muy ambicioso; pese a su juventud, quiere sacar el máximo de esta temporada, así que creemos que encaja muy bien en la plantilla".

Perfil de Sarr y pareja con Jon Martín: "Lo que ocurre con Mamadou es que puede jugar en ambos perfiles. Ahora también hemos visto que Jon Martín puede actuar en ambos, aunque prefiere el lado derecho al izquierdo. Sin embargo, también ha demostrado durante los últimos partidos que puede hacerlo. Dependiendo de los jugadores que estén a izquierda y derecha y de nuestra estructura en la salida de balón, podemos tomar decisiones diferentes. Me pareció interesante ver a Jon incorporarse muchas veces a la línea de tres como central, haciendo que Sergio o uno de nuestros pivotes se moviera al lado izquierdo. Eso también le ofrece a Jon poder dar pases sencillos y un pie diferente en una técnica distinta para jugar hacia delante. Creo que funcionó en los partidos anteriores y ahora tenemos otras opciones".

Igor Zubeldia como lateral derecho: "Creo que Igor hizo un buen trabajo en el lado derecho en muchas situaciones. Sí, lograron superarnos por esa banda una o dos veces, pero sentí que estuvo sólido. Ganó algunos duelos muy buenos ante Vinícius y creo que es un jugador que posee la calidad necesaria para actuar ahí si necesitamos un perfil más defensivo o, tal vez, si jugamos con una defensa de tres en lugar de hacerlo con dos centrales. Creo que encaja muy bien en ese papel pero tengo también otras opciones en mente. Tengo muchas ideas. Si necesitamos una alternativa más ofensiva, sí. Pablo Marín no está aquí con nosotros, pero tenemos algunas ideas".

Cierre de mercado: "Estoy muy centrado en el equipo. Sí, mantenemos conversaciones casi diariamente sobre otros asuntos, pero mi atención está puesta en el equipo y creo que es ahí donde debe estar. Mañana disputamos un partido muy importante en casa contra el Espanyol y queremos ganarlo".

En Europa League, ante Daichi Kamada, objetivo a principios de verano de la Real: "No he entendido la pregunta (risas). No hago comentarios sobre rumores relacionados con posibles jugadores o intereses por nuestra parte. Eso no me corresponde. Pero es un gran futbolista y tenemos ganas de verlo".