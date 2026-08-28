Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 08:39h.

El portero de Cascante siempre tuvo claro que quería continuar en el conjunto txuri urdin: "Estoy muy bien en la Real"

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Álex Remiro ha sido objeto de rumores durante todo el verano. Y es que se ha tratado su posible traspaso, tanto hacia el FC Barcelona como incluso AS Mónaco o Nápoles. No eran pocos quienes le colocaban como el segundo de Joan García para este curso, e incluso se llegó a hablar de cifras: diez millones en concepto de traspaso. Sin embargo, esa rumorología de mercado parece que no se correspondía con la realidad, dado que el portero de Cascante, al parecer, siempre ha tenido la intención de continuar en la Real Sociedad. Y no solo hasta que expire su contrato, que lo hace el próximo 30 de junio del 2027, sino también más allá de esa fecha, expresando su deseo de renovar con el conjunto txuri urdin y mantenerse bajo los palos de la portería de Anoeta.

Así lo expresa en una entrevista concedida al Diario Vasco, en la que ha hablado sobre su deseo de renovar: "Sí, claro. Yo estoy muy bien en la Real. Estoy concentrado en disfrutar y aportar este año", explica, con el deseo de que ese vínculo con la entidad txuri urdin vaya más allá. Además, explica que su relación con Jokin Aperribay y Erik Bretos y el resto de la difectiva es muy buena.

En este sentido, sobre los rumores que le situaban fuera de la Real Sociedad este mismo mercado, el de Cascante tiene claro que no se ha dicho toda la verdad: "Ha habido momentos en los que se ha hablado demasiado de mí en concreto. Sobre todo cosas que no eran verdad o no tenían sentido ni motivo", expresa, en alusión a "alguna noticia o cosas que han ido saliendo que no me han gustado, eran mentira o demasiado clickbait".

De este modo, reconoce que ha pasado unos meses llenos de altibajos, desde quedarse fuera del Mundial con España hasta los constantes rumores que le situaban en el FC Barcelona: "Este verano he tenido situaciones personales difíciles de gestionar. No solo la posible renovación. También partes que engloban a esto de mi futuro", reflexiona.