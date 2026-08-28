Posibles alineaciones del Real Sociedad - Espanyol para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 06:18h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Sociedad y Espanyol de la jornada 3

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La Real Sociedad y el RCD Espanyol se ven las caras en el Reale Arena para disputar el choque correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este sábado 29 de agosto a las 19:00h. El conjunto txuri-urdin afronta el partido tras haber disputado entre semana su encuentro aplazado de la jornada 1 frente al Real Madrid donde salieron derrotados por 4 goles a 1 y buscarán frente al conjunto catalán su primera victoria de la temporada. Por su parte, el cuadro perico rinde visita a San Sebastián contando con tres puntos en el casillero tras dos fechas disputadas, buscando resarcirse tras caer por 1-2 también frente al Real Madrid en Cornellà en un choque muy disputado.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad saltará a su feudo bajo una estructura 4-2-3-1. Álex Remiro defenderá la portería donostiarra. La línea defensiva estará formada por Jon Aramburu en el carril derecho, Sergio Gómez en el izquierdo, e Igor Zubeldia junto al joven Jon Martín en el eje de la zaga. En la sala de máquinas, Luka Sucic, Yangel Herrera y Carlos Soler llevarán la batuta. En el frente de ataque, Takefusa Kubo estará en la banda derecha, Ander Barrenetxea lo hará por el costado izquierdo, aunque no se descarta a Gonçalo Guedes, y Mikel Oyarzabal estará en la punta de lanza. Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Álvaro Odriozola por lesión y, tanto Jon Gorrotxategi como Pablo Marín, son duda para la siguiente jornada.

Posible once de la Real Sociedad frente al Espanyol:

Portero: Remiro

Defensas: Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez

Centrocampistas: Sucic, Yangel Herrera, Soler

Delanteros: Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea/Guedes

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol mantendrá su dibujo 4-2-3-1 con el objetivo de dar la sorpresa a domicilio y sumar su segundo triunfo del curso. Para este choque, el cuerpo técnico perico no podrá contar por lesión con Javi Puado ni Kike García, mientras que Leandro Cabrera cumplirá su último partido de sanción arrastrado de hace dos temporadas. Marko Dmitrovic continuará bajo palos, resguardado por Omar El Hilali e Hinojo en los laterales, Unai Núñez en el centro de la defensa y la duda entre Clemens Riedel o Vanja Drkušić, recién llegado, como pareja de baile. En la medular, Edu Expósito y Urko González serán los elegidos y estarán acompañados por Javier Hernández en la mediapunta. En la parcela ofensiva, Álex Calatrava, autor del gol blanquiazul ante el Real Madrid, y Tyrhys Dolan actuarán en las bandas, escoltando a Roberto Fernández como referencia de área.

Posible once del Espanyol frente a la Real Sociedad:

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Riedel/Drkusic, Unai Núñez, Hinojo

Centrocampistas: Edu Expósito, Urko González, Javier Hernández

Delanteros: Calatrava, Roberto, Dolan