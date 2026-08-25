Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 10:15h.

El Borussia Dortmund sigue por delante en las negociaciones

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La Real Sociedad sigue a vueltas con los fichajes y con su contador de incorporaciones en el mercado a cero. En las últimas horas Erik Bretos dejó apalabrada la incorporación del central del Chelsea Mamadou Sarr, un refuerzo al que acompañarán nuevas caras próximamente si la dirección deportiva hila fino. Uno de los nombres que sigue en la agenda es el de Héctor Fort.

El lateral saldrá del Barcelona próximamente y la Real se presenta como uno de los clubes interesados en su fichaje. Pero el cuadro txuri urdin parte en algo de desventaja en la operación. El Borussia Dortmund lleva tiempo siguiendo los pasos del zaguero y negocia con el Barça las condiciones, aunque de momento no hay nada cerrado.

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La Real, mientras tanto, aguarda un giro de guion para dar un paso más en las negociaciones por un futbolista cuyo precio de salida ya se conoce. Fue Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, el que desveló en las últimas horas en DAZN el precio medio que pide el Barça para dejar salir a Fort. No obstante, el conjunto blaugrana se guardaría el 50% de sus derechos.

El precio de salida de Héctor Fort

Como decíamos, Moretto revela que Fort podría salir del Barça por una cifra que rondaría los nueve millones de euros. Añade que el Borussia aprieta, pero que la Real se ha movido con velocidad para tratar de adelantar al cuadro germano en la operación.

"Héctor Fort puede dejar el Barca, el club está escuchando ofertas por la venta del 50%. Héctor puede salir por ocho, nueve, diez millones por el 50%. Hay clubes que aprietan mucho como el Borussia. Me dicen y me comentan que sí hay una negociación bastante avanzada pero no tanto como para decir que esté a punto de cerrarse. Hay otro club de LALIGA que es la Real Sociedad y se ha movido rápidamente", agregó.