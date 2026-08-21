Arabia Saudí mete miedo a la Real Sociedad por un fichaje y cuenta con una ventaja

Pablo Sánchez 21 AGO 2026 - 10:28h.

Pellegrino Matarazzo toma una decisión en la plantilla y da vía libre a la Real Sociedad por un fichaje

Tiene contrato en vigor hasta 2029

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No está siendo un verano sencillo para la Real Sociedad en cuanto al mercado se refiere. Una temporada más, el club ha optado por la calma y buena prueba de ello es que a falta de menos de dos semanas para el cierre de la ventaja estival no ha efectuado ningún fichaje. Pese a los muchos nombres que se han citado, la realidad es que no hay ninguna cara nueva. Y este temor va a más a tenor de las últimas informaciones sobre el futuro de uno de los pesos pesados del vestuario.

Hablamos de Gonçalo Guedes. Según informa A Bola, el Al-Wahda habría puesto sus miras en el jugador portugués pese a tener contrato en vigor con la Real Sociedad hasta 2029. El conjunto saudí estudia las opciones que tiene de firmarlo y cuenta con una importante ventaja a su favor en términos económicos. El potencial que tiene en este sentido convierte cualquier opción de mercado en una posibilidad real.

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De momento solo se trata de un simple tanteo sin que existan ofertas de por medio. La Real, mientras tanto, se mantiene fiel a su contrato y al importante vínculo que le une con un jugador clave en los recientes éxitos del club.

Erik Bretos mira a la defensa

Varios de los múltiples frentes abiertos que tiene la Real Sociedad en este mercado tienen que ver con apuntalar la defensa. Tras la opción frustrada de Nayef Aguerd, la dirección deportiva txuri urdin tiene varios nombrses en la recámara, aunque de momento ninguno fructifica. Tampoco el de Héctor Fort para el lateral ante el fuerte interés del Borussia. El equipo alemán parte con ventaja en las negociaciones, aunque desde la Real aguardan por un movimiento que, de no producirse, le podría abrir las puertas de Anoeta al jugador del Barcelona.