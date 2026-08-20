Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 11:30h.

La Real Sociedad inicia conversaciones por un prometedor central del Chelsea con un plan de antemano

Erik Bretos trata de cerrar incorporaciones en la recta final del mercado

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La Real Sociedad sigue a vueltas con su particular mercado. A pocos menos de dos semanas para que cierre, Erik Bretos aún no ha efectuado ningún fichaje y mantiene varias alternativas en el horizonte. La llegada de un central es una prioridad, pero recientemente el club txuri urdin se metió en la pelea por un jugador que apunta a salir de su equipo este verano. Para poder abordar su incorporación, la Real ha tomado una decisión en su plantilla que facilitaría este movimiento.

Tal y como cuenta Mundo Deportivo, Pellegrino Matarazzo y la dirección deportiva txuri urdin han decidido que Iñaki Rupérez tenga ficha del filial esta temporada. Una grave lesión lastró su crecimiento en el primer equipo la pasada temporada, aunque incluso llegó a tener minutos al final. Tras un verano bajo las órdenes del técnico de Nueva Jersey, el club considera que jugar con el Sanse es lo mejor para que vuelva a tener ese protagonismo que requiere.

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Este hueco que ahora deja Rupérez provoca que la Real Sociedad se lance al mercado con más ahínco a por otro lateral. Y en el horizonte asoma Hector Fort, jugador del Barcelona con mucho futuro por delante que apunta a salir cedido de nuevo este verano.

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Competencia por Hector Fort

Como decíamos, el movimiento realizado por la Real Sociedad en su plantilla da más facilidades al club para abordar un fichaje por el que preguntaron hace unos días. Hector Fort está en el radar de Erik Bretos y ya habría establecido los primeros contactos con su entorno. Pese a ello, el Borussia Dortmund parece ser el que toma ventaja para hacerse con sus servicios. Las negociaciones entre ambos clubes están en marcha y ese es el principal obstáculo que tendrá que salvar la Real para tratar de firmarlo.

En estos momentos, la Real Sociedad cuenta para ese puesto con Jon Aramburu y con Odriozola recuperándose de su última lesión.