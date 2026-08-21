María Trigo Sevilla, 21 AGO 2026 - 07:51h.

El vídeo se hizo rápidamente viral y Sara Sálamos, Bartra, Bellerín o Fran García se rindieron a él

Para anunciar a Fran García tiraron de Juan Carlos Rivero y 'Pájaros de Barro'

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Los anuncio de los fichajes del Real Betis siempre causan mucha expectación. A lo largo de los últimos años han sido tan curiosos, llamativos y trabajados que los aficionados aguardan con emoción el momento. En las últimas horas, lo han vuelto hacer al confirmar la llegada de su nuevo delantero: Troy Parrott.

Como se puede ver en el siguiente vídeo, bajo el título "Te hemos pillado, pájaro", emulan un fragmento de la serie 'Mindhunter' con Aitor Ruibal y Ez Abde haciendo de los agente del FBI Jonathan Groff y Holt McCallany. Y es que 'Killerhunter', como han bautizado en esta promoción al atacante irlandés no fue fácil de cazar, pero ya es uno más de la plantilla y ahora espera seguir metiendo goles en el Betis con el '19' a la espalda.

Algunas reacciones al anuncio

Este vídeo, que dura más de tres minutos, no dejó indiferente a nadie. Acumula miles de reproducciones y de comentarios en las diferentes redes sociales, pero centrándonos en Instagram destacamos como algunos miembros de la primera plantilla verdiblanca como Fran García, Héctor Bellerín o Marc Bartra no han dudado en reaccionar ante él: "Cine", "Buah" o "Puro cine".

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También reaccionó Sara Sálamo, la mujer de Isco Alarcón, que mostró que el sentimiéntico bético ha calado en ella y más si se hacen cosas estrechamentes relacionadas con su labor profesional, las series y el cine: "Estoy dentrísimo de este club. Sois increíbles".

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Ahí no queda la cosa, pues hasta la cuenta oficial del AZ Alkmaar, club de procedencia del ariete y que va a ingresar entre fijos y variables cerca de 20 millones de euros por su venta, publicó un mensaje que da a entender lo querido que era alli tras lograr, en sus dos últimas campañas, 51 goles y 17 asistencias: "Cuidad bien de él".