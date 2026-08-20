Troy Parrott llega a Sevilla para firmar por el Betis

Pepe Jiménez Sevilla, 20 AGO 2026 - 16:38h.

El delantero presenciará la cita del Betis ante la Real Sociedad

La intrahistoria del fichaje de Troy Parrott y el despiste del Betis

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Troy Parrott ya está en Sevilla. El atacante aún del AZ ha aterrizado este jueves por la tarde en la capital hispalense para, tras un primer pose ante los medios de comunicación, pasar reconocimiendo médico, firmar su nuevo contrato y, ya el viernes, presenciar la cita de su equipo ante la Real Sociedad.

Como contábamos este pasado miércoles, el Betis aceleró las negociaciones durante la jornada del martes y dejó todo prácticamente cerrado a última hora para incorporar al esperado delantero.

El conjunto verdiblanco pagará alrededor de 16 millones de euros fijos, además de otros tres por variables, en una operación en la que el AZ también se guardará un 10% de una futura venta del delantero ex del Tottenham.

Parrott, por su parte, firmará un contrato hasta 2031 con el Betis después de haber rechazado múltiples ofertas este mismo verano y conseguir que el AZ rebajase sus pretensiones con la entidad verdiblanca, equipo por el que apostó y estaba decidido a llegar para jugar la Champions League.

Sin tiempo para entrenar con sus compañeros, se espera que Parrott pueda ver el encuentro ante la Real Sociedad en La Cartuja en directo, para que ya la semana próxima se ejercite con normalidad con sus compañeros, sea presentado e incluso opte a sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca.

Dani Ceballos, el siguiente en el Betis

Tras cerrar a Parrott, el Betis se centra ahora en crear el espacio necesario para cerrar la contratación de Dani Ceballos. En la entidad verdiblanca admiten que habrá varias salidas y una de ellas debe ser la de Pablo García, jugador que tiene todo muy avanzado con el Hull.

El Betis pretende recoger alrededor de ocho millones por el punta, cifra que será prácticamente limpia de plusvalías, por lo que daría muchísimo oxígeno al club para pujar por Dani Ceballos.