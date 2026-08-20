Mati Prats atiza a Julián Álvarez y le culpa de su situación en el Atlético

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 15:11h.

El presentador no se corta y señala como nunca a La Araña

El Atlético de Madrid se decide con el delantero y plantea dos fórmulas por el fichaje

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Julián Álvarez no entró en la primera convocatoria liguera del Atlético de Madrid, pero su nombre sí sonó en el Metropolitano. Tras su petición pública para salir del club madrileño, el eterno rumor de fichaje por el FC Barcelona y un perdón que no termina de llegar, la afición colchonera señaló al argentino durante la disputa del partido ante el Málaga CF. Mati Prats no duda y le culpa de todo lo que está ocurriendo.

En su editorial de este jueves en ElDesmarque, el afamado presentado atiza al delantero atlético como nunca: "Estás más solo que la una. El Barça no te va a fichar. A estas alturas de verano ya lo sabes, que te quedas en el Atleti a cumplir tu contrato. Seguramente, escuchaste ya cánticos en el Metropolitano, anoche en el de debut liguero. En cuanto pises el césped, te van a pitar. Ya sabes lo que toca, agachar la cabeza, pedir perdón y marcar goles. Solo así recuperarás el cariño de tu afición. Y como eres muy bueno, te van a volver a aplaudir, seguro. Empieza el partido".