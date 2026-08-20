Edin Terzic es tajante con el lateral derecho y el Athletic acepta una venta a la baja

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 09:45h.

El club rojiblanco perfila sus últimas operaciones

Una nueva oportunidad en el equipo bilbaíno

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El Athletic Club afronta los días previos a su estreno en LALIGA EA Sports 2026/27 con tareas por resolver. En un mercado de verano sin fichajes, y salvo giro inesperado, así será hasta el cierre, la entidad rojiblanca se ha centrado en el regreso de los cedidos y en aligerar la plantilla. Ahí, más que Mikel González, la voz cantante la ha llevado Edin Terzic. Y ya ha transmitido una de sus últimas decisiones.

El preparador de Menden llegó a Lezama con el objetivo de contar con una plantilla acorde a una temporada con solo dos competiciones. La operación salida ha sido un goteo constante y en los próximos días apunta a protagonizar una nueva despedida.

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El Athletic acepta una venta a la baja en este mercado de verano

Con tres futbolistas disponibles en el lateral derecho, Edin Terzic ha decidido reducir este número de opciones. Con solo LALIGA y la Copa del Rey por afrontar, el germano entiende que se basta con dos activos. Jesús Areso, Hugo Rincón y Andoni Gorosabel ya conocen la decisión del entrenador rojiblanco y se esperan movimientos.

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Según informa Edu Velasco, periodista de El Chiringuito en esta casa, el Athletic se decanta por dar salida a Andoni Gorosabel antes del cierre estival. Además, pese a contar con el interés de equipos nacionales como Racing de Santander o Osasuna, el club rojiblanco busca una venta en el mercado extranjero.

Los problemas de los clubes nacionales para invertir en traspasos complican la operación, de ahí que el abanico se amplíe. La citada fuente también marca la cantidad que desea sacar el Athletic por este movimiento. Entre un millón y medio y los dos millones es el precio a pagar por Andoni Gorosabel. Un precio a la baja si se tiene en cuenta que el defensor tiene un valor de mercado de tres millones de euros.

Edin Terzic, entre los cinco grandes nombres de la jornada 2 en LALIGA

1 - Julián Álvarez y la reacción del Metropolitano:

La segunda jornada ante el Villarreal, el próximo domingo en el Metropolitano, es la fecha prevista por el cuerpo técnico para la vuelta a la competición de Julián Álvarez, cuando haya alcanzado ya el ritmo necesario tras incorporarse el lunes 10 de agosto al trabajo con el Atlético de Madrid. Se expone a la reacción de público cuando salte al césped o cuando su nombre suene por la megafonía, tras expresar su deseo de fichar por el Barcelona durante el Mundial 2026. El Atlético ya ha asegurado que no lo traspasará al club azulgrana.

2 - Mourinho y la máxima exigencia:

José Mourinho es la apuesta del Real Madrid contra la crisis sin títulos de los últimos tiempos. El regreso de una figura que ha marcado el pasado reciente del club blanco, que necesita ganar. No lo ha hecho ni en LaLiga ni en la Copa del Rey ni en la Liga de Campeones ni en la Supercopa de España en dos años. Ni en el final de la etapa de Carlo Ancelotti en 2024-25 ni en 2025-26 con Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa. Si Mourinho es la solución lo determinarán los resultados, las victorias y los éxitos. Su reestreno es este sábado ante el Espanyol.

3 - Lamine Yamal y la ambición del Barcelona

No hay un futbolista del que se aventure un presente y un futuro tan esplendoroso en el fútbol como Lamine Yamal. A sus 19 años, cumplidos el pasado 13 de julio, ya ha sido campeón de mundo y de Europa con la selección española, aparte de haber ganado tres veces ya LaLiga con el Barcelona. También ha logrado una Copa del Rey y dos Supercopas de España. No se le presuponen límites al extremo azulgrana, un fenómeno desbordante e infinito, al que, además, le sobra liderazgo y ambición. La Liga de Campeones es la asignatura aún pendiente para Lamine Yamal.

4 - Terzic y la nueva era del Athletic:

El Athletic Club comienza una nueva era. Ernesto Valverde es historia en el equipo bilbaíno, al que dirigió de nuevo a un título en 2024, en la Copa del Rey, y al que clasificó para la Liga de Campeones. Lo ha entrenado los últimos cuatro años en su tercera etapa. Ahora llega Edin Terzic, el técnico que llevó al Borussia Dortmund a discutir la Bundesliga contra el Bayern hasta la última jornada en 2022-23 y a la final de la Liga de Campeones en 2023-24. Su estreno es el sábado contra el Sevilla en San Mamés.

5 - Butarque y el problema del Rayo:

El Rayo Vallecano deberá jugará fuera de su estadio al menos en la primera jornada de esta temporada, como ya le ocurrió en un partido el pasado curso contra el Atlético de Madrid. De nuevo deberá hacerlo este jueves en Butarque, en Leganés, a la espera de resolver cuál será su destino en próximas fechas. La Comunidad de Madrid mantiene la suspensión de la concesión del estadio de Vallecas al Rayo por las deficiencias de seguridad y la falta de mantenimiento. Las peñas del Rayo no acudirán a los partidos de su equipo hasta que jueguen en su campo.