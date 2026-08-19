Edin Terzic concede una nueva oportunidad y el Athletic cierra su salida en el mercado

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 10:49h.

Cada vez quedan menos incógnitas por resolver en la plantilla, aunque aún no está cerrada

Dos operaciones abiertas en el club bilbaíno

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El Athletic Club cuenta las horas para volver a competir en LALIGA EA Sports 2026/27. La expectación en Bilbao con el renovado equipo de Edin Terzic es alta, y pese a los últimos pinchazos en la preparación estival, la ilusión se palpa. La competición oficial acapara todos los focos, pero en paralelo, Ibaigane toma las últimas decisiones en su particular mercado de fichajes.

Está siendo un verano atípico en clave rojiblanca. El Athletic se medirá al Sevilla FC en San Mamés sin fichajes, algo extraño pese al limitado mercado al que aspira por su Filosofía. Las principales novedades las encarnan los cedidos que han regresado tras sus primeras experiencias en el fútbol profesional. Y aunque todo parece cerrado, Edin Terzic aún toma sus últimas decisiones.

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Edin Terzic concede una nueva oportunidad en el Athletic

Con los dorsales ya repartidos, pocas son las incógnitas que quedan en la plantilla, aunque como desliza el Diario AS, el Athletic zanja las dudas que rodeaban a uno de sus activos. Pese a protagonizar una temporada con pocas apariciones bajo la dirección de Ernesto Valverde, Terzic ha concedido una nueva oportunidad a Nico Serrano.

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El extremo izquierdo se quedó sin minutos ante el Olympique de Marsella y la Atalanta, las dos grandes pruebas veraniegas antes del inicio de LALIGA. Ahí, las dudas sobre su continuidad en el equipo de los leones volvieron a florecer, pero según avanza la citada fuente, desde el Athletic Club transmiten tranquilidad, y salvo giro inesperado, se cuenta con él.

Con contrato hasta junio de 2028 y a sus 23 años, Edin Terzic confía en el potencial de un extremo que sabe que tiene una competencia feroz en San Mamés y aún así sigue empeñado en triunfar como rojiblanco. Su momento estelar en la pasada Champions League ante la Atalanta, uno de los motivos para creer en el futbolista navarro. El Athletic cierra la puerta a la salida de Nico Serrano en el mercado.

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Buenas noticias para el debut en LALIGA

Los mundialistas Nico Williams y Aymeric Laporte y Gorka Guruzeta, los tres ausentes el pasado viernes en el último test de preparación del Athletic frente al Atalanta, han entrenado con el grupo con aparente normalidad y todo apunta a que estarán disponibles para el partido del sábado frente al Sevilla. El técnico del equipo rojiblanco, Edin Terzic, dio descanso en Bérgamo tanto a Nico como a Laporte, que apenas había acumulado cuatro sesiones a su regreso de las vacaciones tras proclamarse campeones del mundo, y también a Guruzeta, uno de los futbolistas más utilizados en los amistosos de preparación.

En el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación los tres jugadores han completado los rondos y las rutinas de calentamiento en un grupo en el que la única ausencia ha sido la de Dani Vivian, baja prácticamente segura para el estreno oficial de la temporada.

Al central internacional se le diagnosticó una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha diez días después de arrancar la pretemporada el 6 de julio que le ha impedido ejercitarse junto a sus compañeros en el último mes y participar en los amistosos.