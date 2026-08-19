El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado y el Oviedo queda atento a su futuro

Ángel Cotán 19 AGO 2026 - 08:53h.

El club aragonés buscaba por cielo y tierra un nuevo delantero

Fin al culebrón de Francho Serrano y el Real Zaragoza, ya es nuevo fichaje del Getafe

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El Real Zaragoza afrontaba el segundo tramo del mercado de fichajes con una clara prioridad. Con Lalo Arantegui a la cabeza, el equipo blanquillo ha tenido que revolucionar su primera plantilla tras protagonizar un fatídico descenso al fútbol no profesional. Tras anunciar una operación salida masiva, la dirección deportiva formó un equipo prácticamente nuevo, aunque faltaba un detalle: el delantero centro.

Todos los focos apuntaban a Jesús de Miguel. El gran objetivo zaragocista para el ataque estuvo cerca por momentos, aunque las altas exigencias del Tenerife en lo económico complicaron la operación. Lalo Arantegui calentó la alternativa y finalmente ha conseguido cerrar el fichaje. Hablamos de Joaquín Delgado.

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El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado

Según informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Zaragoza y el Oviedo han alcanzado un acuerdo por Joaquín Delgado. El delantero andaluz aterrizará en el club blanquillo a pesar de contar con una oferta GZ-Power FC de China que pudo hacer dudar al entorno del futbolista en lo económico.

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En este sentido, El Periódico de Aragón ya avanzaba los detalles de una operación que parece haberse cerrado en calidad de traspaso a coste cero. No obstante, el Oviedo no se desvincula por completo de Joaquín Delgado y se guarda un porcentaje del pase del futbolista.

Más salidas confirmadas en el Oviedo

Chukwuma Eze, central de 22 años, jugará cedido en el filial del Villarreal después de que el club castellonense y el Real Oviedo hayan llegado a un acuerdo de cesión para la próxima temporada, guardándose el 'submarino amarillo' una opción de compra.

El defensa nigeriano renovó hace días con el club azul hasta 2029 y ahora, después de completar la pretemporada a las órdenes de Julián Calero, buscará minutos en el filial del Villarreal, que compite en Primera Federación

Eze, que llegó al Real Oviedo en el verano de 2021 procedente de la Academia Ajuwa de Nigeria, con la que el club azul tiene un acuerdo de colaboración, debutó con el primer equipo carbayón en 2025 a las órdenes de Paunovic y el curso pasado jugó cedido en el Avilés, también en Primera RFEF.

Los azules se centran ahora en dar salida a Luka Ilic ya que el centrocampista serbio, fichaje del curso pasado, no cuenta para Calero y su salario es muy alto para Segunda División. Además, no se descarta algún fichaje más para la parcela ofensiva.

El Real Oviedo, que inició el sábado la liga con un empate sin goles ante el Granada, descansó este lunes y regresará al trabajo el martes para comenzar a preparar el partido del sábado (Carlos Tartiere, 17.00 horas) ante el Leganés, después de que los pepineros sacasen otro empate ante el Girona.