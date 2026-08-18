Fin al culebrón de Francho Serrano y el Real Zaragoza, ya es nuevo fichaje del Getafe

Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 18:29h.

Tras rechazar la última oferta de renovación con una bajada de salario tras el descenso, el zaragozano pone rumbo al club azulón

El Zaragoza afronta un doble hándicap por el fichaje del delantero deseado

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El culebrón del Real Zaragoza con Francho Serrano ha llegado a su fin. El mediocentro, que rechazó las ofertas de Lalo Arantegui para renovar y bajar su sueldo tras el descenso a Primera RFEF, ha acabado abandonando la disciplina blanquilla, con la que debutó hace ya casi seis años. Ahora, el Getafe CF se ha postulado como solución al conflicto y, de manera fugaz, todas las partes han alcanzado un acuerdo para que el centrocampista se marche al conjunto azulón. De este modo, el club madrileño confirma su incorporación por tres temporadas. Es decir, hasta el 2029.

Así las cosas, el Real Zaragoza ha solucionado una de las situaciones más complejas de lo que llevaba de verano. En este sentido, el salario de Francho Serrano, aún acorde a la realidad del equipo en LALIGA HYPERMOTION, era prohibitivo para la entidad. Del mismo modo, no era normal que un jugador con su trayectoria y futuro disputase la temporada en Primera RFEF. De este modo, los continuos acercamientos de Lalo Arantegui hacia el futbolista han ido en la línea de la nueva realidad del club, instando a una bajada de salario que el jugador nunca ha llegado a aceptar.

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La llegada de Francho Serrano al Getafe, muy distinta a la de Adrián Liso

De este modo, el Getafe CF ha anunciado la contratación del centrocampista, aunque, eso sí, las cifras tras el acuerdo no han trascendido. Al contrario de lo que sucedió hace apenas un año con Adrián Liso, esta vez Francho Serrano se marcha traspasado, firmando su nuevo contrato con el conjunto azulón hasta el 2029.

A pesar de tener tan solo 24 años, ha jugado seis temporadas con el primer equipo, sumando 200 partidos con el primer equipo entre LALIGA HYPERMOTION y la Copa del Rey. Asimismo, llegó a ser internacional sub 21, sumando dos internacionalidades. Ahora, el jugador llega para reforzar una mermada línea medular, después de que jugadores como Luis Milla o Mauro Arambarri se hayan marchado este mismo verano. De este modo, Francho Serrano aterriza en el Coliseum para reforzar a los Mario Martín, Orel Mangala o Ramón Terrats, mientras que el club espera dar salida a jugadores como Yvan Neyou o Javi Muñoz en estas dos semanas que restan al mercado de fichajes.