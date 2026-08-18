Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 13:57h.

Cucho Hernández y Deossa piden ayuda por el terremoto de Colombia: "Tengo un par de amigos que no aparecían"

Segundo terremoto de gran magnitud en la provincia en un corto espacio de tiempo

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Granada ha vuelto a ser víctima este martes de un terremoto de magnitud 4.7 que ha sembrado el pánico entre sus vecinos. Muchos se han visto sorprendidos por otro movimiento de tierra que recuerda al que ya tuvo lugar hace unos días. El temblor se ha sentido en muchos rincones, como por ejemplo en el campo de fútbol del Arenas de Armilla, cuyos jugadores se encontraban entrenando en ese momento.