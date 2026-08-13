Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 13:30h.

Los jugadores del Real Betis se pronuncian sobre el trágico terremoto de Colombia y solicitan ayuda para paliar los daños provocados

Nelson Deossa, entre su continuidad en el Betis y el horizonte de Inglaterra

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La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ha ascendido a 265, entre ellos un español, y la de heridos a más de 3.494, según informó este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella, en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá. Ese trágico suceso deja además 11.347 viviendas destruidas y 53.526 dañadas, así como 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados y 631 centros comunitarios afectados, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Una situación que ha conmovido especialmente a los colombianos del Real Betis, Cucho Hernández y Nelson Deossa, quienes durante las próximas horas irán compartiendo información para todo aquel que quiera aportar su granito de arena.

Especialmente dolido se le ha visto a Cucho Hernández, natural de la zona en la que se originó el epicentro del terremoto: "Estoy muy triste por lo ocurrido. Muy devastador ver las imágenes desde lejos. Da un poco de impotencia estar aquí y no poder ayudar de la manera que uno quisiera. Tengo la tranquilidad de que mi familia están todos bien, sin daños materiales tampoco, aunque eso es secundario. Ha sido un desastre todo. Pereira ha sido una de las ciudades más horrorizadas por esto y mandar un saludo muy especial para ellos y para todos los que sufrieron el terremoto", expresaba para los medios del club.

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"Lo he vivido todo muy cerca, aunque esté aquí, pero sí he estado en comunicación con mi familia. Las imágenes es para ponerse muy triste. Tengo un par de amigos que no aparecían en todo el día, gracias a Dios aparecieron por la noche. Es muy triste que tengamos que vivir estas situaciones, pero los colombianos siempre nos ayudamos y ver tanta gente de alrededor ayudando, dando aliento, ha sido increíble y estoy muy seguro de que saldremos de esta", añadía el futbolista.

Cucho Hernández ha puesto su granito de arena para ayudar a la reconstrucción de la zona y solicita ayuda para todo aquel que quiera colaborar: "Hubo muchos daños, negocios, casas de personas que están durmiendo en las calles. Ahora es donde tenemos que ayudar mucho más, personalmente nosotros ya hemos ayudado con lo que nos corresponde. Invitamos a todos los que quieran aportar desde la distancia. Cada ayuda y cada granito de arena es importante, seguro que nosotros lo vamos a agradecer. Nosotros ya hemos ayudado económicamente con algo, pero pedimos a la gente que también aporte su granito de arena"

Por suerte tampoco hay que lamentar daños en la familia de Nelson Deossa, dado que en su localidad el terremoto no fue tan grave: "Mi familia está muy bien. En mi pueblo no se vio afectado como tal por lo sucedido. Estamos muy conmovidos por este suceso, da impotencia el estar aquí y no poder ayudar mucho más de cerca a estas personas que lo necesitan ahora. Le agradezco a Dios que mi familia esté bien y le pido que dé mucha fuerza a todas esas familias que están pasando un momento tan difícil".

En cualquier caso, quiso mostrar el orgullo de su país, solicitando también ayuda a todo aquel que quiera poner su granito de arena: "El pueblo colombiano es muy unido en estas situaciones. Hoy es donde debemos demostrarlo. Desde aquí apoyamos con lo que podemos, nos gustaría estar allí para ayudar físicamente, aunque sea para levantar un bloque, pero les deseo lo mejor para todos y que encuentren a las personas desaparecidas".