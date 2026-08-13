Quiénes son Alberto de Haro, Sastre y Derick Obeng, los últimos canteranos en subir al primer equipo del Betis

Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 11:43h.

Estos dos últimos días han entrenado con el primer equipo Juan Sastre, Derick Obeng y Alberto de Haro, quienes empezarán la temporada con el Betis C

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El Real Betis ha completado la penúltima sesión de entrenamiento antes de desplazarse hasta Bari, en Italia, donde este sábado disputarán el último amistoso de la pretemporada, contra el Inter de Milán. Manuel Pellegrini sigue sin contar con Lo Celso, que continúa realizando trabajo específico en el gimnasio, Diego Conde, Aitor Ruibal y Gonzalo Petit, este con unas molestias musculares, mientras que Ez Abde sigue alternando ejercicios grupales con trabajo individualizado, y a expensas de nuevos refuerzos sigue contando con una nutrida presencia de canteranos para completar las sesiones. Este jueves promocionaron Alberto de Haro, que ya se ejercitó este miércoles, y Derick Obeng, los dos últimos canteranos en subir al primer equipo.

Alberto José de Haro es un futbolista nacido en 2007 con capacidad para jugar tanto en la mediapunta como tirado a un costado que esta temporada empezará en el segundo filial verdiblanco, a las órdenes de Capi, en Tercera Federación. Ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española sub-15 y sub-16. Fue campeón de la Copa del Rey juvenil.

Derick Obeng es un extremo diestro potente y que llegó al club tras firmar 13 goles con el Zaragoza en División de Honor. La pasada temporada alternó partidos con el Liga Nacional y con el Calavera División de Honor, cerrando la temporada con nueve tantos. Esta temporada también empezará en el Betis C junto a los Nikita Doronins, Juan Rodríguez, Miguel Cuevas, Kenta y compañía.

Este miércoles hizo lo propio Juan Sastre, portero de 18 años que llegó hace dos temporadas procedente del Tenerife. Una serie de desavenencias -presión excesiva del club- hicieron que declinase la propuesta de renovación del conjunto tinerfeño, lo que le permitió llegar a Heliópolis como agente libre. Unas semanas antes robó con el Villarreal, pero el proyecto verdiblanco terminó convenciéndolo. Natural de Gran Canaria, y nacido en 2008, este será su tercer año como juvenil, aunque en Heliópolis quieren potenciar el adelantamiento de procesos. El pasado curso fue uno de los artífices de los éxitos del Calavera. Está considerada como una de las joyas más prometedoras del fútbol canario.