Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 19:08h.

El Molino y El Palleter, los dos campos de fútbol que todavía no se han recuperado tras la DANA y por qué

Las suspensiones también afectan a otras disciplinas deportivas

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El fútbol español está viviendo un fin de semana marcado por el parón liguero y por las fuertes lluvias que están azotando, sobre todo, a la costa mediterráneo de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Tanto es así que en las últimas horas se han suspendido partidos, competiciones y toda la actividad deportiva en tierras catalanas.

La Federación Catalana de Fútbol anunció este sábado la suspensión de toda la jornada de fútbol y fútbol sala en las comarcas donde se prevé que caigan lluvias torrenciales, "siguiendo las recientes recomendaciones de Meteocat, Protección Civil, instituciones públicas y policía local".

Concretamente la suspensión de estos partidos se extiende desde este sábado 3 de octubre a partir de las 17:00 horas hasta el domingo 4 de octubre a las 14:00 horas, en las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Osona, Moianès, Gironès, la Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Terres de l'Ebre y Baix Camp.

La FCF ha anunciado la suspensión de estos encuentros después de que la Generalitat dictaminó la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 horas y hasta las 14:00 horas del domingo 4 de octubre, y la limitación de la movilidad excepto para causas de fuerza mayor en esas 20 comarcas catalanas a causa del temporal.

El Sabadell - Andorra, aplazado

El partido de LALIGA HYPERMOTION que debían disputar este sábado a las 18:30 horas el Sabadell y el Andorra ha quedado aplazado por la alerta de lluvias torrenciales que azotan Cataluña. La Generalitat determinó la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 y hasta las 14:00 del domingo 4 de octubre.

Un de ellas es el Vallès Occidental, donde se encuentra Sabadell, cuyo partido ante el conjunto andorrano hubiese acabado en la franja horaria que afecta la alerta activada por el gobierno catalán, lo que hubiera afectado a la movilidad de ambos conjuntos, del equipo arbitral y también de los aficionados. El Sabadell anunció que informará lo más pronto posible de cualquier novedad o actualización respecto a una nueva fecha para la disputa del partido.