Arnau Martínez, del debut a la DANA: dos tuits, un dorsal, un barrio alternativo y un destino, Mestalla

Oficial Arnau Martínez: Las tres claves que han propiciado su fichaje procedente del Girona

"Un día que no olvidaré jamás", dijo su primera vez en Mestalla

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ValenciaHay fichajes que parecen escritos con antelación. El de Arnau Martínez por el Valencia CF, dado ya por hecho, tiene incluso dos pistas en redes sociales que, vistas ahora con perspectiva, parecen una premonición. El nuevo jugador valencianista dejó en X, antiguamente Twitter, dos mensajes separados por más de dos años en los que Valencia y Mestalla aparecen como protagonistas. Se nota que el joven lateral siempre miró hacia el sur desde Girona con cariño y admiración.

Mestalla, el campo que le vio nacer: "Un día que no olvidaré jamás"

El primero llegó el 14 de agosto de 2022, el día de su debut en Primera División con el Girona. Arnau, todavía con apenas 19 años, publicó un mensaje cargado de emoción: celebraba haber dado el salto a la máxima categoría, aunque lamentaba no haber podido sacar nada positivo de su primera vez en Mestalla. "Feliz por el debut en Primera División, pero con el regusto amargo de no poder puntuar en Mestalla", escribió entonces. Este miércoles lo repetía en sus primeras palabras como che.

“Fue espectacular. Era un sueño debutar y hacerlo en un estadio como Mestalla fue mucho mejor. Estaba mi familia arriba todos juntos viéndome y fue en un sueño en un estadio espectacular. Como rival, ya te parece increíble, no me quiero imaginar el primer día como futbolista del Valencia CF. Siempre podré decir que jugué en Mestalla con esta camiseta. Me dejaré todo para que nos podamos despedir de este gran estadio lo más alto posible”, explicaba.

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Aquel partido terminó con victoria del Valencia y fue el estreno de Arnau en la élite. El lateral, que acabaría convirtiéndose en uno de los referentes del Girona, dejó así su primera conexión pública con el estadio en el que ahora jugará como local.

Y la DANA

La segunda coincidencia es todavía más llamativa. El 3 de noviembre de 2024, después de un partido del Girona, que el club catalán dedicó a recaudar fondos para los afectados por la DANA que dejó 230 muertos en Valencia, Arnau volvió a mencionar a la capital del Turia. Esta vez, para recordar a los afectados por la el desastre que había golpeado la provincia días antes. "Tres puntos importantes en casa, pero con la mente en Valencia y con todos los afectados por la DANA", escribió, agradeciendo además a los aficionados que habían acudido al estadio y colaborado en la recaudación.

Dos tuits, dos momentos diferentes y un mismo destino geográfico. Ahora que el acuerdo entre Valencia y Girona ha llegado a buen puerto, aquellas palabras adquieren otro significado.

Arnau siempre tuvo claro que quería dar el salto al Valencia. ElDesmarque ya informó de que existía un acuerdo con el jugador y de que el futbolista tenía como prioridad jugar en Mestalla.

Lo que entonces parecían simples coincidencias de un joven jugador del Girona han terminado convirtiéndose en una curiosa premonición. Arnau Martínez ya tiene nuevo destino: Mestalla.

Un dorsal ilustre

Arnau Martínez heredará el 22 que deja Baptiste Santamaría y que antes llevaron algunos ilustres como Albelda, Lucarelli, Pablo Aimar, Edú o Mathieu entre otros.

En concreto estos son los 17 jugadores que llevaron antes que él el 22: Baptiste Santamaria (25/26), Luis Rioja (24/25), Alberto Marí (23/24), Marcos André (21/22 - 22/23), Maxi Gómez (19/20 - 20/21), Santi Mina (15/16 - 18/19), Carles Gil (14/15), Jérémy Mathieu (09/10 - 13/14), Edú Gaspar (05/06 - 08/09), Marco Di Vaio (05/06), Gonzalo de los Santos (04/05), Gonzalo de los Santos (01/02 - 02/03), Pablo Aimar (00/01), Líbero Parri (00/01), Gerardo García (99/00), Dennis Șerban (98/99 - 99/00), Cristiano Lucarelli (98/99), David Albelda (97/98), Pepe Gálvez (95/96 - 96/97)

Y un barrio alternativo

Por último y por concluir estas curiosidades, Arnau Martínez ha sido presentado desde el barrio de Benimaclet, como se ve en el vídeo superior. La explicación es sencilla: El club recorre los barrios de la ciudad para presentar a sus jugadores para poner en valor su "lema" para la temporada: "Terra de Valentia". A Kayne le tocó Extramuros, a Guido le tocó Ruzafa, a De Haas el Cabanyal, a Maffeo Patraix.. Es una forma de mostrar el arraigo a la cultura valenciana, el sentimiento de pertenencia, "una forma de ensalzar nuestra identidad (la Terra) y lo que queremos demostrar al mundo (la Valentia). Por tanto, no es solo un lema, es la esencia de quienes, frente a la adversidad, se levantan con más fuerza y que define a la perfección a la sociedad valenciana", explica el Valencia. Y ahí, entre todos los barrios de Valencia, destaca Benimaclet, que es sin duda el más alternativo de Valencia, un barrio multicultural donde todavía se respira la esencia del pueblo que fue no hace tanto tiempo.

"Un barrio con una personalidad muy marcada que gira en torno a la plaza de la Iglesia, desde donde salen calles peatonales de casitas típicas, muros decorados con graffitis y murales efímeros que cambian constantemente", dice la revista Guiders. Durante el día, el pequeño comercio tradicional se mantiene todavía muy activo en todo el barrio pero cada noche el animado ambiente universitario se respira en cualquier rincón de Benimaclet.

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