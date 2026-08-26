David Torres Valencia, 26 AGO 2026 - 21:11h.

Oficial Arnau Martínez: Las tres claves que han propiciado su fichaje procedente del Girona

El futbolista firma por cinco años

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Arnau Martínez (Premià de Dalt, España – 25 de abril de 2003) ya es jugador del Valencia CF. El nuevo defensa valencianista, internacional con España Sub-21, llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva con su liderazgo, solvencia y rendimiento inmediato. El joven lateral catalán llega al Valencia CF tras su paso por el Girona FC de la LALIGA HYPERMOTION, donde ha sido 52 veces capitán y un futbolista fundamental en los esquemas del combinado gironí.

Durante la pasada temporada, disputó 36 encuentros, marcó 2 goles y repartió 3 asistencias. En esa misma campaña fue el tercer futbolista del equipo con más recuperaciones en campo rival acumuló (30), el tercero también en interrupciones de ataque rival (60), el segundo en despejes (136) y el tercero en el porcentaje de éxito en los duelos aéreos (50%).

Además, fue el tercer jugador del combinado gerundense que más intervino a lo largo de la 25-26 (2.004 acciones), el tercero tanto en jugadas ofensivas como defensivas (1.678/326) y el segundo en pases largos exitosos (99).

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De la Masía e internacional en categorías inferiores

Arnau Martínez se formó en el fútbol base del FC Barcelona, CE Hospitalet y Girona FC. El lateral continuó su formación en el combinado gironí hasta llegar al primer equipo, donde se había convertido en las recientes temporadas en un futbolista vital para el club catalán, disputando 178 partidos en la élite del fútbol español y europeo (LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, Copa del Rey y la UEFA Champions League).

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El de Premià de Dalt se estrenó con la Sub-19 en 2021 para disputar amistosos internacionales y clasificatorios para el europeo de la categoría. En 2022, siguió con la Sub-19, pero también le llegó la oportunidad con la Sub-21. Con la ‘Rojita’ jugó tres partidos amistosos y, en 2023, fue subcampeón del Europeo, celebrado en Georgia y Rumanía.

Así es y así juega Arnau Martínez

Con la llegada de Arnau Martínez, el Valencia CF firma un lateral derecho de corte clásico y defensivo, para jugar con un 1-4-4-2, el sistema preferido por Carlos Corberán que, ante la falta de jugadores del primer equipo en esa posición, ha ensayado con un 1-5-3-2 esta pretemporada con carrileros, dónde Arnau podría jugar pegado a banda pero también como central de la derecha. Emularía, con sus diferencias, al papel que ha desempañado Unai Núñez la temporada pasada, pero al revés. Arnau es más lateral que central mientras que Unai era un central que podría ponerse en la derecha.

Arnau Martínez, de 23 años, es un lateral derecho con buena capacidad para participar en la salida de balón, ya que también puede actuar como central, una versatilidad que encaja especialmente bien en equipos que buscan defensas capaces de interpretar distintas alturas y estructuras como es el caso de Corberán y que ya hizo con el mencionado Unai. En la temporada 2025/26 fue una pieza importante del Girona: disputó 35 partidos de LaLiga, 33 como titular, acumuló 2.679 minutos, marcó dos goles y dio tres asistencias, además de registrar 67 entradas y 41 intercepciones.

Así lo ve el analista Javi Mera: