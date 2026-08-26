eldesmarque.com 26 AGO 2026 - 14:08h.

"He hecho todo lo posible por venir y aquí estamos. Hablé con Corberán hace semanas"

Arnau Martínez ya está en Valencia: este es el plan

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ValenciaEl lateral derecho Arnau Martínez llegó este miércoles a primera hora de la mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna para completar los últimos pasos antes de cerrar su fichaje por el Valencia. Está previsto que Arnau complete revisión médica durante el día y firme su nuevo contrato como valencianista hasta 2031 después de semanas de negociaciones con el propio futbolista y el Girona, que ingresará una cantidad cercana a los seis millones de euros entre fijos y variables.

El defensa, que puede actuar tanto como central como en el lateral derecho, era el objetivo prioritario del Valencia para reforzar su zaga y, como afirmó el técnico Carlos Corberán tras la derrota en el Valencia-Betis, el club pone ahora el foco en reforzar el ataque.

Una vez firmado su nuevo contrato de larga duración, la idea es que Arnau se ponga el jueves a las órdenes del técnico de Cheste para preparar el partido de este domingo ante el Deportivo en Riazor.

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Arnau Martínez, feliz

Antes, ha atendido a los medios de comunicación para expresar su felicidad por el paso dado y el acuerdo tras el culebrón que se ha vivido entre el Valencia CF y el Girona. Así transcurrió su charla con los medios.

¿Arnau, qué tal? ¿Feliz

Sí, muy contento, muy feliz de estar aquí y con ganas de que empiece la temporada.

Se ha hecho larga la espera.

Sí, bueno, es lo que hay. Al final estamos aquí, que era lo que queríamos.

¿Has podido hablar ya con Corberán?

Sí, sí, hablé hace un par de semanas y muy contento.

¿Por qué se ha demorado tanto el fichaje? ¿Se ha alargado un poco el proceso?

Eso ya no dependía de mí. Yo he hecho todo lo posible y aquí estamos.

Arnau, vienes de jugar. ¿Crees que podrías jugar el domingo?

Sí, sí, sí. He hecho toda la pretemporada, he hecho partidos de Liga Hypermotion con el Girona, así que estoy listo. Si todo va bien, podría jugar.

¿Qué objetivo te marcas?

El objetivo, pues los objetivos del club. A nivel personal, obviamente puedes crecer como jugador y como persona, pero yo estoy enfocado en lo que necesita el club y vamos a ir a muerte por ello.

¿Se te ha hecho larga la espera, Arnau?

Bueno, un poco, pero ya estamos aquí, que es lo importante y ya está.

¿Qué les vas a pedir a la afición?

Nada, que confíen en nosotros, que lo vamos a dar todo para que estén ilusionados.