Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 09:06h.

El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda y aparece una llave final de mercado

Las pretensiones económicas de uno y otro equipo complican el acuerdo

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Marco Garcés aún tiene trabajo por delante hasta cerrar los últimos flecos del Celta en la ventana estival. El club trabaja en operaciones muy diversas como el fichaje de Stefan Bajcetic, la salida de Carles Pérez y las negociaciones con el Nottingham Forest por Javi Rueda. Hay otras opciones de mercado que no se olvidan como la de André Almeida, aunque esta posibilidad parece ser cada día más compleja. Ante esta negativa, Claudio Giráldez se cubre las espaldas con dos alternativas.

Desde hace semanas el nombre de André Almeida está marcado en rojo en la agenda del Celta. Cuando parecía que el portugués iba a poner rumbo a la Championship, irrumpió el conjunto celeste para tratar de convencer al Valencia y al mediocentro. Sin embargo, las pretensiones económicas de uno y otro equipo son el gran obstáculo a solventar y el principal problema para llegar a un acuerdo.

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Según ha podido saber ElDesmarque, el Valencia pide una cantidad que el Celta no está dispuesto a desembolsar. Mientras tanto, los días pasan y el centrocampista luso sigue sin tener claro su futuro, después de que incluso ganara tiempo para que macerara la posibilidad de jugar en Balaídos. Una opción, sin duda, más atractiva para el futbolista que jugar en la Segunda división inglesa. Ante este horizonte, Claudio Giráldez tiene un plan B que incluye dos alternativas.

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El plan de Claudio Giráldez

El técnico celeste ya expresó que la llegada de un jugador para el centro del campo era una de las necesidades del vestuario. Pero, por si no llega, Claudio ya se ha guardado una baza y tiene que ver con la cantera. Hugo Burcio y Andrés Antañón serían la solución del cuerpo técnico en esa demarcación. Ambos canteranos viene de protagonizar una gran pretemporada y entraron en la convocatoria para el duelo en Valencia.

Claudio, durante la rueda de prensa previa al encuentro, expresó que su convocatoria era un premio a su trabajo y también un toque de atención al club ante las necesidades en la medular. De cualquier forma, si la llegada de Almeida no se concreta, el míster tiene la solución en casa.