David Torres 26 AGO 2026 - 09:47h.

Arnau Martínez jugará en Mestalla gracias a la insistencia de Corberán

Llegó de madrugada y ya está en Paterna

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ValenciaArnau Martínez ya está en Valencia. El lateral catalán ha llegado a la ciudad para completar los últimos trámites de su incorporación al Valencia CF, después de que el club de Mestalla reactivara con fuerza la operación en las últimas horas y alcanzara un acuerdo para cerrar su fichaje con el Girona. El futbolista únicamente quería jugar en el Valencia y la lesión de Justin De Haas, unida a las necesidades trasladadas por Carlos Corberán, clave en su fichaje había provocado la ofensiva final del conjunto valencianista. Dicho y hecho, este martes se cerró y el futbolista, horas después, venía por carretera a Valencia (443 kilómetros).

“En la parte ofensiva veremos las posibilidades para incorporar a un jugador o jugadores. La situación con Arnau está cerca y quedaría cerrada la parte defensiva. El foco está en el ataque. Tenemos que dar ese paso en las opciones ofensivas, pero mientras tanto está en nuestra responsabilidad dar el mejor nivel posible en ataque”, decía Carlos Corberán anoche en sala de prensa tras la derrota ante el Betis, mientras el jugador viajaba hacia la capital del Turia

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Llegó de madrugada y esta mañana, tal y como ha cazado La Grada de Radioesport, ya estaba en Paterna para empezar su andadura como valencianista.

El plan con Arnau Martínez

Y es que, la intención de Arnau es acelerar al máximo todos los trámites burocráticos y completar cuanto antes la revisión médica para poder ponerse a las órdenes de Corberán. La idea es cerrarlo todo hoy, que haga físico en solitario y este jueves pueda ser ya uno más a El jugador quiere aprovechar cada día disponible de trabajo y apurar los plazos para incorporarse al grupo cuanto antes. El objetivo es claro: entrenar el mayor número de sesiones posibles con sus nuevos compañeros y, si los tiempos administrativos lo permiten, viajar con el equipo a A Coruña, donde el Valencia afrontará su próximo compromiso. La prisa del futbolista encaja con la urgencia que ha marcado la fase final de operación que estuvo a punto de romperse. El Valencia, que ya había trasladado al Girona la necesidad de contar con Arnau desde el inicio de la competición, vio como los catalanes rompían dos veces el acuerdo. Ahora es pasado.