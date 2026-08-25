Lesión de Justin de Haas: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja con el Valencia CF

David Torres 25 AGO 2026 - 15:02h.

Su lesión aún aceleró más la apuesta por Arnau Martínez

Se confirman los malos presagios con De Haas: qué tiene y posible tiempo de baja

Compartir







ValenciaSe confirman los presagios con Justin De Haas. Como anunció Carlos Corberán, "es más que un simple esguince de tobillo" y, en efecto, el Valencia CF ha emitido este martes un parte médico confirmando las molestias en el pie del central zurdo del Valencia y anunciando su tratamiento.

Es un esguince sí, pero en el "complejo". En concreto, el parte médico dice: "Tras las pruebas realizadas se ha apreciado que el jugador del Valencia CF, Justin De Haas, sufrió un esguince del complejo lateral de su tobillo derecho durante el último partido de Liga, disputado el pasado sábado en Mestalla frente al RC Celta de Vigo". Es decir, De Haas se ha lesionado los ligamentos de la parte externa del tobillo, generalmente por un movimiento brusco o una torcedura. Según ha podido saber ElDesmarque, el futbolista arrastraba molestias desde el minuto 7 de partido y, aunque aguantó hasta el descanso, tuvo que retirarse.

¿Cuánto tiempo estará de baja De Haas?

"El central valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo", explica el parte médico. El caso es que el futbolista estará de baja entre tres y cuatro semanas. Si se confirma el plazo podría perderse hasta seis partidos de LALIGA.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Valencia CF ante el Betis: novedades y ya con Kayne en la lista

Su lesión aún aceleró más la apuesta por Arnau Martínez

Tras conocerse su lesión, el Valencia CF aún tuvo más prisa en mejorar su oferta para acercar a Arnau Martínez y tratar de ficharlo definitivamente del Girona. No en vano, sin De Haas, ni Copete y con las dudas que genera Diakhaby, la defensa se quedaba totalmente en cuadro. Ya expresó sus dudas al respecto Corberán este lunes. "Del nivel de Diakhaby no tengo ninguna duda. La segunda parte siempre es una incógnita con él y con cualquier jugador, sobre todo cuando juegas partidos tan seguidos. Eso se resolverá mañana".